США создают международную коалицию для отслеживания контрабанды нефти в Северную Корею в обход санкций ООН....

Главными нарушителями режима ограничений импорта нефти и нефтепродуктов, наложенных ООН на Пхеньян, являются Россия и Китай. Для отслеживания контрабанды Вашингтон создает мультинациональную коалицию, выяснил «Уолл Стрит Джорнал». В коалицию войдут Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея и Франция. Около пятидесяти представителей этих стран будут отслеживать контрабанду с американского военного корабля Блю Ридж, базирующегося в Йокосуке в Японии. Как именно коалиция собирается предотвращать контрабанду, пока неясно. Но США успешно накладывают санкции на нарушителей. В середине августа Минфин США внес в санкции российское портовое агентство Профинет и его гендиректора Василия Колчанова за помощь КНДР в контрабанде нефти. Еще через неделю США наложили санкции на владивостокские компании Приморье Маритим Логистик и Гудзон Шиппинг и шесть их судов. Минфин США заявил, что в этом году одно судно доставило 3500 тонн нефти на суда под северокорейским флагом.

Отводка

В июле Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть доказательство того, как Россия и Китай поставляют нефть и нефтепродукты Северной Корее с корабля на корабль, то есть осуществляют трансфер прямо в море. Тогда Штаты попытались внести в ООН дисциплинарную резолюцию в отношении Пхеньяна, но Россия и Китай эту попытку заблокировали.