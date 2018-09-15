США создают международную коалицию для отслеживания контрабанды нефти в Северную Корею в обход санкций ООН.
Главными нарушителями режима ограничений импорта нефти и нефтепродуктов, наложенных ООН на Пхеньян, являются Россия и Китай. Для отслеживания контрабанды Вашингтон создает мультинациональную коалицию, выяснил «Уолл Стрит Джорнал». В коалицию войдут Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея и Франция. Около пятидесяти представителей этих стран будут отслеживать контрабанду с американского военного корабля Блю Ридж, базирующегося в Йокосуке в Японии. Как именно коалиция собирается предотвращать контрабанду, пока неясно. Но США успешно накладывают санкции на нарушителей. В середине августа Минфин США внес в санкции российское портовое агентство Профинет и его гендиректора Василия Колчанова за помощь КНДР в контрабанде нефти. Еще через неделю США наложили санкции на владивостокские компании Приморье Маритим Логистик и Гудзон Шиппинг и шесть их судов. Минфин США заявил, что в этом году одно судно доставило 3500 тонн нефти на суда под северокорейским флагом.
Отводка
В июле Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть доказательство того, как Россия и Китай поставляют нефть и нефтепродукты Северной Корее с корабля на корабль, то есть осуществляют трансфер прямо в море. Тогда Штаты попытались внести в ООН дисциплинарную резолюцию в отношении Пхеньяна, но Россия и Китай эту попытку заблокировали.
Комментарии6
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neon001 15 сентября 2018 | 22:12
кому-то по рукам достанется)
testmeter 15 сентября 2018 | 22:15
neon001: а кому-то и по яйцам(с)
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 22:29
США создают международную коалицию для отслеживания контрабанды нефти в Северную Корею в обход санкций ООН....
Тупицы грёбаные, уже погнали на своих санкциях. А украинскую нацию как пёрли в очко, так и прут уже четыре года.
eniro 15 сентября 2018 | 22:30
testmeter: Да-да, вы тоже заметили как уменьшается их размер? Значит санкции оказывают положительный эффект. Можно увеличивать дозу и ждать стойкой ремиссии, а в итоге и выздоровления клиента.
crush_test_driver 15 сентября 2018 | 22:18
Какое их собачье дело? Мы с кетайцами давали Пончику нефть и будем давать. Пусть попробуют помешать
Вот очередной ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ пример вмешательства США в дела других государств.
"И эти люди будут запрещать мне ковыряться в носу!" (C)
compare 15 сентября 2018 | 22:27
crush_test_driver: сомнительно..вы,с "кЕтайцами"(это твои портянки-кореша?),можете давать только в з...ний "вход-выход",а брать-такоже,погано и выговаривать что,но куда-это уже,как вам,зашкварникам, "забашляют"...