Вопреки сведениям портала «Крым.реалии» никто не избивал украинского активиста Владимира Балуха, — утверждают во ФСИН
Вопреки сведениям портала «Крым.реалии» никто не избивал украинского активиста Владимира Балуха, — утверждают во ФСИН. Это в принципе невозможно из-за пристального внимания общества к этому человеку, — сказал «Эху» заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.
Валерий Максименко подчеркнул, что Владимир Балух не соблюдает голодовку. На записях с камер видеонаблюдения видно, что он нормально питается, — утверждает заместитель директора ФСИН.
Комментарии4
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wuwer 15 сентября 2018 | 22:08
Как жаль...а так хотелось...выполнить свой профессиональный долг...отфигачить (безнаказанно) задержанного
kaputvsemu 15 сентября 2018 | 22:15
Безусловно, ФСИН это сообщество высокодуховных людей, заслуживающих всяческого доверия. И если они что говорят, то это всегда исключительно чистая незамутнённая правда. Да им и Москалькова не даст соврать, если что.
abuvgrobu 15 сентября 2018 | 22:25
Жрёт, значит, пидор хохляцкий.. Ну так никто в этом и не сомневался.. )))
igc 15 сентября 2018 | 22:38
Валерий Максименко, неужели у тебя хватает наивности подумать, что тебе кто-то поверит?