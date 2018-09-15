Вопреки сведениям портала «Крым.реалии» никто не избивал украинского активиста Владимира Балуха, — утверждают во ФСИН. Это в принципе невозможно из-за пристального внимания общества к этому человеку, — сказал «Эху» заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

Валерий Максименко подчеркнул, что Владимир Балух не соблюдает голодовку. На записях с камер видеонаблюдения видно, что он нормально питается, — утверждает заместитель директора ФСИН.