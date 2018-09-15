Лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук высказался в поддержку украинских политзаключенных Сенцова и Балуха
Лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук высказался в поддержку украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. Он подчеркнул, что уважает их выбор.
«Я очень уважаю людей, у которых есть свои принципы и которые придерживаются их до конца. Я знаю, что тот принцип, на который они пошли, очень опасен для их жизни. И он очень болезненный для всех нас. Но настолько я уважаю этих людей, что не могу обратиться к ним со словами иными, чем со словами поддержки. Я отдаю им свои силы, всю энергию, все свои молитвы, чтобы та дорога, на которую они стали, закончилась хорошо, успешно и с хорошим финалом. И я уверен, что мы все вместе поможем им пройти этот путь»
Владимир Балух и Олег Сенцов держат бессрочную голодовку.
Комментарии4
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kara 15 сентября 2018 | 22:10
хорошо и верно сказал про жителей Донбасса!
minerr 15 сентября 2018 | 22:12
/// Я очень уважаю людей, у которых есть свои принципы и которые придерживаются их до конца. /////
Ну так может и каждом игиловце сказать. А ведь принципы Сенцова и тех же игиловцев ничем особо и не отличаются. К счастью не дали Сенцову реализовать свои принципы, так что пусть теперь на витаминном питании посидит, может в голове что и прояснится.
tv_victim 15 сентября 2018 | 22:17
А с какого бодуна террорист Сенцов вдруг стал политзаключенным?
fresh_breeze 15 сентября 2018 | 22:27
Только сволочь может высказываться в поддержку террористов, пусть даже несостоявшихся благодаря профессионализму спецслужб.
Кстати, а в поддержку своей украинской лётчицы, томящейся в застенках, он высказаться не пожелал?
Лия Меджидовна опять же проявила неискренность; то руки заламывала за Наденьку, Наденька теперь снова сидит, а Лия Меджидовна молчит на эту тему. Что это, чёрствость, лицемерие или актриса в ней взяла верх даже в этом вопросе?
PS:
Кто такой этот Вакарчук? Не сын ли одного из министров во время ющенковской узурпации? Тоже мне, пуп земли...