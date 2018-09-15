У здания российского посольства в Париже стартовала бессрочная эстафета однодневных голодовок в поддержку Сенцова
У здания российского посольства в Париже стартовала бессрочная эстафета однодневных голодовок в поддержку Олега Сенцова. В акции планируют принять участие известные режиссеры, актеры, писатели, философы и политики. Как пишет французская пресса, участники однодневных голодовок будут сменять друг друга в палатке напротив здания российской дипмиссии каждые 24 часа и передавать эстафету до освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных, отбывающих сроки в России.
Комментарии1
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abuvgrobu 15 сентября 2018 | 22:20
Будут сидеть в палатке и бутербродами обжираться..