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22:01, 15 сентября 2018

У здания российского посольства в Париже стартовала бессрочная эстафета однодневных голодовок в поддержку Сенцова

У здания российского посольства в Париже стартовала бессрочная эстафета однодневных голодовок в поддержку Олега Сенцова. В акции планируют принять участие известные режиссеры, актеры, писатели, философы и политики. Как пишет французская пресса, участники однодневных голодовок будут сменять друг друга в палатке напротив здания российской дипмиссии каждые 24 часа и передавать эстафету до освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных, отбывающих сроки в России.

Комментарии

32

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glotov 15 сентября 2018 | 22:07

Однодневные - халтура. Любой дурак может. А любой верблюд еще дольше может. Тут нужна голодовка до летального исхода, только тогда это будет знаковая поддержка. Террористу.

rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 22:10

Участники однодневных голодовок будут сменять друг друга в палатке напротив здания российской дипмиссии каждые 24 часа и передавать эстафету до освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных, отбывающих сроки в России...

"И других украинских политзаключённых" - это сотрудники "Эхо Москвы" сами прибавили или французы действительно не закончат голодовку, пока в России не освободят всех украинских политзаключённых?

minerr 15 сентября 2018 | 22:16

/// режиссеры, актеры, писатели, философы и политики. ////

Художники будут? А то у них там как раз Павленский откинулся, может приколотить себя к асфальту перед посольством. Только он не может на целый день - ему в полиции утром и вечером надо отмечаться.

danko_durka 15 сентября 2018 | 22:18

rpmcmurphy: а я пойду поголодаю за Надежду Савченко. Как раз у меня перерыв между едой.

echomazy___etnopamoyka 15 сентября 2018 | 22:29

"стартовала эстафета однодневных голодовок"--------- А чо не одночасовых? Клоуны, б.ять!

nelibermot22 15 сентября 2018 | 22:36

"бессрочная эстафета однодневных голодовок в поддержку Сенцова"

Боже, какая пошлятина. Это называется @баный стыд. Примерно такой же как 200 (уже скоро) дней голодовки Сенцова.

compare 15 сентября 2018 | 22:22

glotov: так попробуй-как раз для тебя,ибо умным тебя,даже друзья постесняются назвать(из опасения моментальной кары за ложь)....

tv_victim 15 сентября 2018 | 22:11

Шоу недоумков! Режик будет все свои 20 лет делать вид, что голодает, а придурки верят....

alex_melnikov Алексей Мельников 15 сентября 2018 | 22:18

Молодцы. Правильно.

danko_durka 15 сентября 2018 | 22:23

alex_melnikov: я бы на месте партии Яблоко попер бы тебя из партии. Потому что ты против страны. Ты поддерживаешь все что против России. Из точно я бы за тебя не голосовал принципиально. Ты поддержишь майданутых, бандитов и террористов. Чур меня за тебя и таких подобных голосовать. Или выскочка, или больной человек, или просто откровенный предатель. Это только мое мнение.

alex_melnikov Алексей Мельников 15 сентября 2018 | 22:29

danko_durka:

Дорогой портян,

путинский жандарм Золотов, внук которого живет в Лондоне, "против" страны или "за"?

danko_durka 15 сентября 2018 | 22:32

alex_melnikov: дорогой хохлотролль. Мне не интересен путинский жандарм. Пусть вешается и каждый отвечает за себя. Так пусть и твой внук живет в Лондоне. Что ты имеешь против Лондона? Пусть люди живут где хотят. Если если деньги и желание.

alex_melnikov Алексей Мельников 15 сентября 2018 | 22:40

danko_durka:

Как же так, портян, друг Путина и тебе, служивому, "не интересен"? Непорядок. Государственное преступление. Ты обязан проявлять интерес.

У твоего Путина есть ещё виолончелист Ралдугин с виолончелью за 2 млрд. долларов, которые он хранил в Панаме.

Ты за Панаму, как Путин, или против? Поясняй.

danko_durka 15 сентября 2018 | 22:35

alex_melnikov: я думаю внук путинского жандарма просто живет, но не агетирует и принимает участия в партиях. Значит родителя хотят, что бы он там жил. И платят.

alex_melnikov Алексей Мельников 15 сентября 2018 | 22:41

danko_durka:

Думающая портянка! В "Красную книгу"!

tv_victim 15 сентября 2018 | 22:31

danko_durka: Мало того! Мало кто отвратил столько людей от "Йаблока", как Мельников! Именно глядя на него, на его реакцию на вполне здравые и логичные вопросы, которые ему задают, когда он очередной раз что-то пишет на "Эхе" приходит понимание, что "Йаблоко" - суть фашизоидная секта. Если они, паче чаяния, получат власть - то можно не сомневаться, страна кровью захлебнется. Но, по счастью, НИКОГДА они власть не получат.

alex_melnikov Алексей Мельников 15 сентября 2018 | 22:35

tv_victim:

Ну вот, портян. Тебе вывернуло на форум савушкинской щоколадкой. Иди прополаскай рот и вытри его полотенцем. А то твоему начальству тобой подтираться будет неудобно.

tv_victim 15 сентября 2018 | 22:41

alex_melnikov: Что и требовалось доказать! Хорошо, что ничего, кроме подзаборного хамства фашик ничего предпринять не может! А дай таким власть - ГУЛАГ покажется курортом!

good_sky 15 сентября 2018 | 22:37

tv_victim:
Мельников и Муждабаев близнецы братья
А Альбац их сватья!

serhio_25__ 15 сентября 2018 | 22:24

alex_melnikov: А что правильно? Мельникофф, голодай давай в поддержку украинского террориста.

alex_melnikov Алексей Мельников 15 сентября 2018 | 22:30

serhio_25__:

Что "правильно", портян, тебе объясняли, когда нанимали работать троллем.

serhio_25__ 15 сентября 2018 | 22:38

alex_melnikov: Прокладка, ты от темы не отходи - почему ты не голодаешь в поддержку украинского террориста?

good_sky 15 сентября 2018 | 22:26

alex_melnikov:
Что правильно?!

alex_melnikov Алексей Мельников 15 сентября 2018 | 22:36

good_sky:

Правильно, что Путина ждет Нюрнберг. Широко раскроет двери Его Майорскому Величеству.

danko_durka 15 сентября 2018 | 22:39

alex_melnikov: а нужен ли Нюрнбергу Путин. Ты сьездий туда и спроси. Тогда точено в психушку заберёт. Вот ещё. alex_melnikov: можно не любить Путина, власть и иметь политические разногласия. Но быть откровенным предателем, не стесняться этого, и везде лепить глупости под своим именем, это ли не Свобода? Другой бы в рот воды набрал и шипел неновестью. Мельникоф не бриться. И всем хорохорится. Свободная страна. В Германии бы давно посадили или отправили в психушку.

good_sky 15 сентября 2018 | 22:40

alex_melnikov:
Эховский мечтатель, и на тебя найдётся выключатель!

kara 15 сентября 2018 | 22:36

alex_melnikov: Алексей, а что вы постоянно на Эхе? вам программу надо писать новую, к выборам готовиться ,а не тратить время на троллинг.
Или вам платят за это?

tom_tom 15 сентября 2018 | 22:20

ФСБ, СВР, РПЦ... Почему на России столько всякой херни из трёх букв?

good_sky 15 сентября 2018 | 22:24

tom_tom: .....ЦРУ, США, ФБР, продолжать?!

serhio_25__ 15 сентября 2018 | 22:26

tom_tom: tom_tom - я смотрю ты спец по трем буквам и хреням, хотя и не в России.

alex_melnikov Алексей Мельников 15 сентября 2018 | 22:38

tom_tom:

Еще МИД и ВВП )

danko_durka 15 сентября 2018 | 22:42

alex_melnikov: спд, цду. Зеленые, красные, сбу.

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