В ДНР задержали подозреваемого в причастности к убийству Александра Захарченко
Врио главы самопровозглашенной республики Денис Пушилин утверждает, что задержанный является сотрудником СБУ и дает признательные показания. По словам Пушилина, теракт был совершен при содействии западных спецслужб.
Комментарии5
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unprejudiced 15 сентября 2018 | 21:04
Срочно созывать Совбез ООН на котором принимать резолюцию о создании Московского трибунала, на котором судить киевскую хунту и те страны что участвовали в этом жутком террористическом акте!
kottigr1 15 сентября 2018 | 21:08
unprejudiced: Даже гомосексуализм не мешает ГРУ иногда четко решать поставленные задачи.. Вот взять того же Захарченко.. Оприходовали на раз.
tks 15 сентября 2018 | 21:04
Лохозадержание для телепуторашек от мммщика.
jetsam 15 сентября 2018 | 21:08
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На международном конкурсе заплечным дел мастеров
победили менты мз ссср с темой "как из мухи сделать слона"
Муха: Да слон я, слон, только по печенкам не бейте..
--- (с) старый советский анек.
ждем-с, когда он сознается, что и кеннеди он замочил...
viktorova 15 сентября 2018 | 21:08
/По словам Пушилина, теракт был совершен при содействии западных спецслужб./
Вот где главный следователь. Все уже определил. И доказательств предъявлено навалом, как ватники обычно просят.