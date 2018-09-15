Проведение выборов в Донбассе, на подконтрольных сепаратистам территориях, противоречит Минским соглашениям
Об этом в Киеве заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его мнению, в настоящее время в Донбассе проведение свободных и справедливых выборов невозможно. США поддержат только легитимные местные выборы в легитимные органы власти. Но это возможно только после развертывания в регионе миротворческой миссии ООН", – добавил Волкер.
Комментарии2
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kottigr1 15 сентября 2018 | 21:06
С территорий бандитских анклавов РФ-ии на украинском Донбассе в виде ЛНР/ДНР через линию фронта уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину..
Жители Донбасса уже выбрали Украину, а не анклав пророссийских бандитов..
shplint_05 15 сентября 2018 | 21:14
Те, кто за Волкера и свинью Порошенко, пусть сосут.