Папа римский во время визита на Сицилию выступил с обращением к членам мафии
Он призвал их отказаться от преступлений и насилия. По словам понтифика, невозможно верить в Бога и быть мафиози одновременно. «Меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах», — сказал глава римско-католической церкви. Папа Римский прибыл в Палермо, чтобы почтить память отца Джузеппе «Пино» Пулизи, убитого мафией в 1993 году. В 2013 году священника причислили к лику блаженных мучеников.
Комментарии4
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tv_victim 15 сентября 2018 | 20:43
В думу, что ли, заглянул.бы... Или в кремль....
edun1952 15 сентября 2018 | 20:45
Ему бы в Москву,Кремль,Путин заглянуть...
nina51 15 сентября 2018 | 20:53
edun1952: на Украину/Киев/Порошенко
beliy_negr 15 сентября 2018 | 21:02
Папа о деньгах всего Мира не думает. Он их просто имеет.