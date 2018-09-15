Папа римский во время визита на Сицилию выступил с обращением к членам мафии

Он призвал их отказаться от преступлений и насилия. По словам понтифика, невозможно верить в Бога и быть мафиози одновременно. «Меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах», — сказал глава римско-католической церкви. Папа Римский прибыл в Палермо, чтобы почтить память отца Джузеппе «Пино» Пулизи, убитого мафией в 1993 году. В 2013 году священника причислили к лику блаженных мучеников.