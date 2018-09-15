Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поступил в Грозненский технический университет
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поступил в Грозненский технический университет имени академика Миллионщикова. Как сообщил ТАСС проректор института Ибрагим Гайрбеков, спортсмен будет заочно учиться в магистратуре по специальности «Нефтегазовое дело». Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва — в конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sarbus 15 сентября 2018 | 20:38
...плюс академик.
kir_pich_101 15 сентября 2018 | 20:47
Всероссийская кузница кадров высшего света щедро распахивает двери всем жаждущим.
Да здравствуют квалифицированные специалисты!
moncegorskyi 15 сентября 2018 | 20:48
Лучше сразу выдать ксиву этому борцуну и кАнеШна с отличием. Все-равно ни разу там он не покажется, некогда. Блатной, грудь в крестах(уже в 18 лет была первая ходка на зону). Видно будет кадыровских пацанов учить морды бить.
compare 15 сентября 2018 | 20:48
да...на каком месте в мировом рейтинге сие,если можно так выразиться,"учёное заведение"? скорее всего,вообще неизвестно никому,кроме там "обучающихся" виртуально...
moncegorskyi 15 сентября 2018 | 21:10
compare: главное не какое место в рейтинге у этого заведения, а то что ксива не паленая будет, а настоящая и будет у этого хулигана высшее... неа- высочайшее образование. Так-то.
edun1952 15 сентября 2018 | 20:53
Последняя надежда на хай тех мозги разбежались-возьмем кулаками...
klop_27 15 сентября 2018 | 20:54
Я правильно понял - т.е. он еще не профессор в этом университете?
tks 15 сентября 2018 | 21:02
klop_27: Он - будущий прохвессор, дохтур, акадэмик и безусловно выдающийся деятель чеченской науки!
beliy_negr 15 сентября 2018 | 20:59
Зверье к зверью.
eduard53 15 сентября 2018 | 20:59
Нашёл пацан своё место ...
tks 15 сентября 2018 | 20:59
Будущий акадэмик, учоный с мировым именем!
opiatnovyi63 15 сентября 2018 | 21:04
В Грозном есть университет?
vladimir_veteran 15 сентября 2018 | 21:13
Я спрашиваю, почему его не взяли в Академию ФСБ или на худой конец в МГУ?