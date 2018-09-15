Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поступил в Грозненский технический университет имени академика Миллионщикова. Как сообщил ТАСС проректор института Ибрагим Гайрбеков, спортсмен будет заочно учиться в магистратуре по специальности «Нефтегазовое дело». Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва — в конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера.