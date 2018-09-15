Сделка Манафорта с Мюллером предполагает передачу государству прав собственности на недвижимость на 22млн$
Сделка Пола Манафорта со спецпрокурором Робертом Мюллером предполагает передачу государству прав собственности на недвижимость на 22 млн. долл. Как сообщает Эн-би-си, речь идет о подлежащих конфискации домах и квартирах Манафорта в наиболее престижных районах Нью-Йорка и одноименного штата. Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа фигурирует в расследовании вмешательства в американские выборы. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию. После признания вины судья заявил, что Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы.
Комментарии3
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jblack2 15 сентября 2018 | 20:38
Каждая сделка предусматривает комиссионные. Самому Мюллеру с этого чего обрыбится?
tv_victim 15 сентября 2018 | 20:41
"-Никому нельзя верить. Мне -можно", как говаривал старина Мюллер....
shai13 15 сентября 2018 | 21:13
Текст какой-то витиеватый. Следует ли понимать, что судом установлено вмешательство России в американские выборы?