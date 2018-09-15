Проведение выборов в Донбассе, на подконтрольных сепаратистам территориях, противоречит Минским соглашениям
Об этом в Киеве заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его мнению, в настоящее время в Донбассе проведение свободных и справедливых выборов невозможно. США поддержат только легитимные местные выборы в легитимные органы власти. Но это возможно только после развертывания в регионе миротворческой миссии ООН", – добавил Волкер.
Комментарии8
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kottigr1 15 сентября 2018 | 20:37
Так ведь уже проголосовали.. С территорий бандитских анклавов РФ-ии на украинском Донбассе в виде ЛНР/ДНР через линию фронта уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину..
Получается, что жители Донбасса не поддержали банды путинских наемников..
unprejudiced 15 сентября 2018 | 20:42
Белорусы попросили Путина и Лукашенко присоединить ДНР и ЛНР к Союзному государству
В Минске состоялся вечер памяти убитого Главы ДНР Александра Захарченко.
Участники мероприятия единодушно поддержали обращение Координационного совета лево-патриотических сил Белоруссии «Единство» к президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко по вопросу присоединения ДНР и ЛНР к Союзному государству.
В обращении говорится следующее:
«Убийство Александра Захарченко в очередной раз показало, что, во-первых, киевские необандеровцы, зависимые от западных кукловодов, не собираются выполнять Минские соглашения; во-вторых, не считают население ДНР и ЛНР своим, так как готовы к самой жестокой „зачистке“ территории республик в случае их захвата.
Таким образом, можно сделать вывод: пока власть в Киеве находится в руках профашистского правительства, оно в покое непокорные республики не оставит.
Поэтому мы обращаемся к Вам, Владимир Владимирович и Александр Григорьевич, с призывом:
1. Основываясь на нормах международного права, обеспечьте признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, население которых на бесспорно легитимных референдумах 11 мая 2014 года подавляющим большинством голосов (89,07% в ДНР и 90,53% в ЛНР) высказалось за государственный суверенитет.
2. Ввиду исторического тяготения народа Донбасса к России и обращения лидеров ДНР и ЛНР к российскому руководству с просьбой о включении донецких республик в состав Российской Федерации, инициируйте процесс присоединения Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к Союзному государству России и Белоруссии.
Этот процесс должен стать катализатором дальнейшей интеграции бывших советских республик, что будет способствовать их экономическому развитию и мирному сосуществованию. Исторический опыт неоднократно подтверждал: процветание наших народов, прежде всего братских восточнославянских, — в их единстве».
jblack2 15 сентября 2018 | 20:47
Собака лает, ветер носит, а караван тормознул малек, но скоро снова пойдет...
Я вот думаю, Порошенко повесят или он успеет убежать на свою испанскую виллу выращивать апельсины?..
timber_head 15 сентября 2018 | 21:00
jblack2: Подозреваю, у Пушилина куда больше шансов отправиться "к лучшей жизни", чем у Порошенко.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 21:08
timber_head: в Донецке социальный лифт налажен.
unprejudiced 15 сентября 2018 | 20:48
Гройсман: Рост цены на газ сделает Украину сильнее
Обязательства о повышении газовых тарифов были взяты украинскими властями "как минимум десять лет назад", сказал премьер.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что решение о повышении цены на газ для населения сделает Украину сильнее. Об этом он сказал на конференции YES 15 сентября.
"Так пришлось, что на мою долю выпадает то, что должны были сделать давно. Но сейчас должен принимать это решение я. И передо мной стоит выбор - либо уйти от ответственности и пойти чередой популизма, который для нашей страны печально известен, или принимать решение, которое в принципе сделает Украину сильнее", - сказал он.
Это же надо как незаконная кровавая киевская хунта разводил каклов. Кстати, самое смешное - это она сказал на Ялтинской конференции в Киеве. Только вдумайтесь в это последнее словосочетание - Ялтинская конференция в Киеве ))) Бу га га, упал под стол от смеха!
andreyoo 15 сентября 2018 | 20:54
Проведение выборов в Донбассе, на подконтрольных сепаратистам территориях, противоречит Минским соглашениям...
-- Так и убийство одного из подписантов Минских соглашений тоже поди не предусматривалось оными.
Да мне кажется и про миротворческую миссию ООН там тоже не говорилось.
Давайте уж или следовать Минским соглашениям во всем, или отказываться от них во всем.
kryimzdick 15 сентября 2018 | 21:08
andreyoo: Если подписант то бессмертный чтоле?