Проведение выборов в Донбассе, на подконтрольных сепаратистам территориях, противоречит Минским соглашениям...

Об этом в Киеве заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его мнению, в настоящее время в Донбассе проведение свободных и справедливых выборов невозможно. США поддержат только легитимные местные выборы в легитимные органы власти. Но это возможно только после развертывания в регионе миротворческой миссии ООН", – добавил Волкер.