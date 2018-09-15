Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны перевезут спецбортом в Берлин
На этой неделе он попал в реанимацию с признаками отравления. Как сообщила участница группы Вероника Никульшина, в Берлине есть друг отца Верзилова, врач, который будет заниматься лечением. Петра Верзилова доставили в реанимацию московской больницы имени Бахрушиных вечером 11 сентября в тяжелом состоянии. Через два дня по настоянию близких его перевели в реанимацию Института имени Склифосовского. Точный диагноз поставить не удалось.
Комментарии8
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tv_victim 15 сентября 2018 | 20:36
Да врет этот Верзохин. Симулирует. Небось, вскоре это свое очередное паскудство назовет "акцией".... В дурке ему место.
kremlefurer 15 сентября 2018 | 20:57
tv_victim: Когда же для вас, пригожинцев, такую "симуляцию" проведут. Или сразу на силос вас отправляют?
kara 15 сентября 2018 | 20:40
только в России он лечится бесплатно по ОМС, а в Германии за деньги которые еще нужно собрать, а значит, будут педалировать тему с отравлением, что бы больше лохов развести на донаты.
income 15 сентября 2018 | 20:52
kara: Мне кажется, указывая на бесплатность медицины в РФ, вы раскрываете свою профессиональную принадлежность.
jblack2 15 сентября 2018 | 20:43
У него же с женушкой канадское гражданство! Там и медицина на высоте. Так что ехать ему поправлять здоровья лучше к родным американским и канадским кленам...
nina51 15 сентября 2018 | 20:59
jblack2:вот аот к Леше Серебрякову, он там ждет достойных людей, здесь ему тяжко жить
spbdweller 15 сентября 2018 | 21:10
Точный диагноз поставить не удалось.
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Диагноз - Россия. Я вам даже больше скажу: Россия - это диагноз.
tks 15 сентября 2018 | 21:11
"Травите, господа, травите! Травите всех, кто стоит у вас на дороге к власти, богатству, славе! Травите отцов, матерей, братьев, сестёр, друзей, врагов, соперников, и соперниц, травите любимых и ненавистных, травите праведников, блудниц, злодеев, святых. Травите, и вы обретёте бессмертие, ибо бессмертен только один божественный напиток, имя которому — яд!"
© из к/ф "Яды или всемирная история отравлений" (речь Чезаре Борджиа, сына Папы Александра VI).