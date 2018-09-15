Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны перевезут спецбортом в Берлин

На этой неделе он попал в реанимацию с признаками отравления. Как сообщила участница группы Вероника Никульшина, в Берлине есть друг отца Верзилова, врач, который будет заниматься лечением. Петра Верзилова доставили в реанимацию московской больницы имени Бахрушиных вечером 11 сентября в тяжелом состоянии. Через два дня по настоянию близких его перевели в реанимацию Института имени Склифосовского. Точный диагноз поставить не удалось.