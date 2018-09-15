По меньшей мере 13 человек погибли в результате крушения парома у берегов Индонезии

Как передает Франс Пресс, еще 8 числятся пропавшими без вести. На судне, на борту которого находились 147 пассажиров, возник пожар после чего паром затонул. Спасти удалось 126 человек. Среди погибших двое детей. На большинстве спасенных были спасательные жилеты. Причина пожара пока неизвестна.