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20:03, 15 сентября 2018

По меньшей мере 13 человек погибли в результате крушения парома у берегов Индонезии

Как передает Франс Пресс, еще 8 числятся пропавшими без вести. На  судне, на борту которого находились 147 пассажиров, возник пожар после чего паром затонул. Спасти удалось 126 человек. Среди погибших двое детей. На большинстве спасенных были спасательные жилеты. Причина пожара пока неизвестна.

Комментарии

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sasass 15 сентября 2018 | 20:27

Слишком много островов и очень мало качественных паромов , как и у нас очень много земли и мало пожарных насосов...

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