Сборная России сохранила место в первой группе Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса
Россияне одержали победу над командой Белоруссии в матче первого раунда плей-офф первой группы зоны. В заключительной игре Даниил Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова. Таким образом, сборная России одержала победу со счетом
3-2.
Комментарии2
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bmrt 15 сентября 2018 | 20:26
Победить сборную БССР имени А.(.) Лукашенко это круто, похлеще чем выигать в хоккей у сборной Монголии или Нигера.
Дожили, тьфу, до этого уровня. Но это великий уровень путинской России.
danko1 15 сентября 2018 | 20:34
bmrt: Чудом выиграли. Могли и белорусы победить.
Медведев и Герасимов оба хорошо играли, даже по выигранным очкам счет 96:93 говорить о равенстве сил.
У белорусов очень хорошая создана теннисная школа и теннис на подъеме, а у нас полный провал, те же Хачанов и Медведев в Испании тренируются, а многие в США, даже дети.
У нас Путин только бойцовые виды спорта культивируют и дворцы для них первоклассные строит.