Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является обязательным условием нормализации отношений Турции с Арменией
Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является обязательным условием нормализации отношений Турции с Арменией. Об этом, как передает Anadolu, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова наладить отношения с Турцией без предварительных условий.
Комментарии4
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rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 20:18
Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является обязательным условием нормализации отношений Турции с Арменией...
Солёные должны деоккупировать Нагорный Карабах, чтобы вступить в НАТО и вступить в Евросоюз?
kottigr1 15 сентября 2018 | 20:34
rpmcmurphy: Неужели Путин ради друга-Эрдогана ещё и армян нагнет.. !?
abuvgrobu 15 сентября 2018 | 20:20
Горбатого могила исправит.
Эрди, сынок, запомни, главное в нормализации отношений с армянами - признание геноцида армян, устроенного твоими предками
eduard53 15 сентября 2018 | 20:21
А мож, для начала, турки признают свой геноцид, сотворённый ими с армянами более века назад?