Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является обязательным условием нормализации отношений Турции с Арменией. Об этом, как передает Anadolu, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова наладить отношения с Турцией без предварительных условий.