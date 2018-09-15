Чехия имеет возможность предоставить убежище сирийским 50 сиротам
Чехия имеет возможность предоставить убежище сирийским 50 сиротам. Об этом у себя в «Твиттере» пишет вице-премьер и министр иностранных дел страны Ян Гамачек. При этом он отверг высказывание премьер-министра Андрея Бабиша, что у республики нет желания и возможности принимать беженцев из Сирии, включая детей, оставшихся без родителей. Ранее премьер заявлял, что Чехия ни при каких условиях не предоставит убежища нелегальным мигрантам, если они незаконно добрались до ЕС.
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