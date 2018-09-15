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20:01, 15 сентября 2018

Дональд Трамп обдумывает смещение Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона после промежуточных выборов в ноябре

По сведениям «Нью-Йорк таймс», в последние шесть недель Мэттис окончательно впал в немилость главы государства, так как не хочет, чтобы президент использовал вооруженные силы страны как фактор во внутриполитической борьбе с оппонентами. Мэттис разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с Республикой Корея, выход США из сделки с Ираном и на другие актуальные вопросы.

Комментарии

13

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tom_tom 15 сентября 2018 | 20:10

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rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 20:14

Мэттис не хочет, чтобы президент использовал вооруженные силы страны как фактор во внутриполитической борьбе с оппонентами...

США будут бряцать оружием по всему миру, пока кто-нибудь не начнёт сбивать американские ракеты, авианосцы и самолёты. Тогда они быстренько насрут в штаны и спрячутся в своих норах.

unprejudiced 15 сентября 2018 | 20:11

Американский истребитель пятого поколения F-22 уступает истребителям ВКС России и проиграл бы им в случае боя. Об этом в статье издания Business Insider пишет военный обозреватель Алекс Локки.

Свои рассуждения автор материала начал с недавней «встречи» в небе над Аляской американских и российских истребителей.

F-22 Raptor не хватает вооружения для господства в воздухе, а Су-30 СМ и Су-35 на фоне американских машин выглядят мощнее. В качестве аргументов обозреватель приводит то, что российские «Су» несут больший боезапас и обладают лучшей маневренностью.

beregov_net 15 сентября 2018 | 20:17

unprejudiced: F 22 Raptor давно снят с производства , проснись , ты серешь

beregov_net 15 сентября 2018 | 20:23

unprejudiced: Вся затея с Су 57 была ответом на F 22 , и возникает вопрос если Су 35 такие расчудесные , то за каким чёртом было вбухано столько времени и средств в Су 57 , от которого , кстати , отказались индусы , мотивировав низким техническим уровнем и отставанием от пиндосов . Твой Алекс Локки либо куплен , либо вообще фейк

fig_vvam 15 сентября 2018 | 20:27

unprejudiced: Дружок, как же силен у вас комплекс неполноценности.
Вы ищите подтвердения, что вы тоже люди у любого обмылка.
дурачок, F-22 не будет вступать с Су-45 в бой.
Он просто саданет его ракетой с расстояния в 100 км и полетит дальше.
А Су-35 даже его не увидит. Поэтому ему вообще маневренность не нужна. Просто электроника у него американская, у Су-35. И в ней закладки нужные.
Да и не будет уже ближних боев. Забудьте.

Современная ракета класса "воздух-воздух" способна захватывать и поражать летящую цель на расстоянии ста километров! При этом даже самые энергичные маневры противника не гарантируют его выживания. Пилот и самолет просто не в состоянии выдержать такие перегрузки, которые понадобились бы для уклонения от ракеты.

На этом фоне все показательные выступления истребительной авиации на авиасалонах выглядят не более чем работа на публику. Спросите любого летчика-истребителя, поможет ли ему знаменитая "кобра Пугачева" в реальном бою, если он будет атакован современной ракетой "воздух-воздух"? Ответ однозначен. Не только не поможет, но и даже усугубит ситуацию.
Банальная акробатика, которой так бравируют российские конструкторы и щеголяют пилоты, в современном воздушном бою абсолютно бесполезна.

unprejudiced 15 сентября 2018 | 20:34

fig_vvam: «Когда я пилотировал F-22, моей задачей было избежать маневренного боя с противником. Вместо этого мы использовали преимущества истребителя в невидимости», — рассказал отставной пилот подполковник Дэвид Берк.

Малозаметность Raptor является как плюсом, так и одновременно минусом истребителя. В атаку эти самолеты идут с выключенным радаром, а цели для него находит самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Если того собьют — F-22 останется слеп и беззащитен.

Какол, мимо.

fig_vvam 15 сентября 2018 | 20:50

unprejudiced: Ты обгадился голубок, полностью и с ного до головы.
Ты подтвердил то, что я написал и сам этого не понял.
Ты придурок.

именно так, никто не будет соревноваться в акробатике.

Но в быстро меняющейся обстановке современной войны даже супермобильные комплексы вряд ли успеют вовремя перекрыть все направления подлета противника. И вот тут-то как раз в дело должны вступать истребители, которые, по сути, являются воздушной платформой ПВО.

В этом контексте при оснащении ракетами класса "воздух-воздух" последнего поколения требования к носителю, то есть истребителю, существенно упрощаются. Не нужен тяжелый, прожорливый, дорогостоящий летательный аппарат, рассчитанный на большие перегрузки и способный крутить фигуры высшего пилотажа, от которых даже тренированный пилот теряет сознание. Это все – ненужные навороты для самолета, задача которого доставить стаю "умных" ракет в точку, откуда они гарантированно перехватят цель. А что нужно для обеспечения этой задачи? Скорость и эффективное радиолокационное обеспечение. Все остальное полезно как приложение, но не более.

В считанные минуты, ориентируясь на команды оператора наведения, на максимальной скорости истребитель выходит на оптимальную дистанцию пуска. В случае необходимости на короткое время может быть включена своя мощная бортовая РЛС для более точного наведения перед применением оружия. Как только головки ракет захватили цели - пуск всего и сразу. Ибо, если от одной ракеты еще есть шанс увернуться на встречном курсе, то от двух и более - вряд ли.

дебил, российские самолеты просто будут сбивать до того как они увидят американские.

fig_vvam 15 сентября 2018 | 21:12

unprejudiced: дебилушка, тебя обманывают аналогичные тебен придурки с комплексом неполноценности, а ты им веришь и лезешь мордой в дерьмо.


F-22 оборудован РЛС AN/APG-77 с активной фазированной антенной решёткой. Антенна такого типа состоит из ~2000 приёмно-излучающих элементов. Основным достоинством такой антенны является электронное управление главным лепестком диаграммы направленности (аналог сканирования лучом) — нет нужды в механическом сканировании, что упрощает конструкцию и повышает надёжность работы. Дальность обнаружения цели c ЭПР =1 м² — 225 км (обычный режим) и 193 км (режим LPI), крылатая ракета (0,1 м²) — 125—110 км. Инструментальная дальность БРЛС — 525 км.

Способность радара работать в режиме низкой вероятности перехвата (LPI) делает бесполезными обычные системы СПО/РТР. Радар AN/APG-77 способен осуществлять активный радарный поиск самолёта-истребителя, оборудованного аппаратурой СПО/РТР таким образом, чтобы цель не знала, что она облучается. В отличие от обычных радаров, которые излучают мощные импульсы энергии в узком диапазоне частот, AN/APG-77 излучает низкоэнергетические импульсы в широком диапазоне частот, используя технику, названную широкополосной передачей. Когда многократные эхо-сигналы возвращаются, процессор обработки сигналов РЛС объединяет эти сигналы. Количество энергии, отражённой назад от цели — на том же самом уровне, как и у обычного радара, но так как каждый импульс LPI имеет значительно меньшее количество энергии и различную структуру сигналов, цели будет трудно обнаружить F-22.

maverick60089 15 сентября 2018 | 20:38

Поскольку сведения «Нью Йорк Таймс» - лживые, обращаться с этой дезой надо с осторожностью. Трамп, если считает нужным кого-либо уволить, долго не ждет.

felik23 15 сентября 2018 | 21:04

maverick60089: Маврик мудёр, осторожничает!

felik23 15 сентября 2018 | 21:14

maverick60089: Кстати, Мврик, вы знаете, что NYT стоит, если не ошибаюсь на 2 или 3 месте по подтверждаемости фактов временем...После английской Рейтрерс...Среди американских и европейских наиболее многотиражных газет. Что-то вроде 95% подтверждаемости...Не слышали?

felik23 15 сентября 2018 | 21:01

****Дональд Трамп обдумывает смещение Джеймса Мэттиса****
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Не до жиру, Трамп, быть бы живу.... Надо одумывать сделку с Мюллером, пока не поздно: https://youtu.be/Gvf0Wv3vCBs

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