Дональд Трамп обдумывает смещение Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона после промежуточных выборов в ноябре

По сведениям «Нью-Йорк таймс», в последние шесть недель Мэттис окончательно впал в немилость главы государства, так как не хочет, чтобы президент использовал вооруженные силы страны как фактор во внутриполитической борьбе с оппонентами. Мэттис разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с Республикой Корея, выход США из сделки с Ираном и на другие актуальные вопросы.