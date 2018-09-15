Впервые в истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата пройдет в России

Сегодня на арене московского спорткомплекса «Олимпийский» пройдут 12 боев лучшей лиги в смешанных единоборствах.

Главным событием турнира в Москве станет встреча известного российского бойца тяжелого веса Алексея Олейника новозеландцем Марком Хантом. За 2 десятилетия своей карьеры в ММА Олейник одержал 56 побед, потерпел 11 поражений. В UFC россиянин в семи боях одержал пять побед и дважды проиграл. В активе Ханта 13 побед, 12 поражений и ничья. Причем для новозеландца предстоящая встреча с россиянином будет 17-й подряд в рамках абсолютного бойцовского Чемпионата.

В другом бою основного карда украинец Никита Крылов, стремящийся получить российское гражданство , встретится с поляком Яном Блаховичем, занимающим четвертое место в рейтинге UFC в полутяжелом весе.

Прямую трансляцию бойцовского турнира в эти минуты начинает канал МАТЧ ТВ.