WADA получило согласие от Министерства спорта России на восстановление РУСАДА по упрощенным условиям

Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на переписку между WADA и российским министром спорта Павлом Колобковым. WADA предлагает «в качестве компромисса» дать доступ только к допинг-пробам, находящимся в Московской лаборатории, которые вызывают подозрения. В письме также предлагаются смягчение формулировок о признании Россией доклада Макларена