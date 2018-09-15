Главврач горбольницы N1 в Дагестане стал фигурантом уголовного дела
Его подозревают в начислении фиктивных премиальных на 238 млн рублей. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, с 2016 по апрель 2018 года руководитель медучреждения издавал необоснованные приказы о материальном поощрении себя и некоторых сотрудников больницы.
Комментарии2
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vreyhardn 15 сентября 2018 | 19:37
Врач!!! Твою бабушку! Диагноз один - медицины на территории нет! А воров в отрасли, переизбыток!
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 19:42
Главврач горбольницы N1 в Дагестане стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в начислении фиктивных премиальных на 238 млн рублей...
Этот Дагестан бьёт все мыслимые рекорды валовой инвалидности по любым болезням, на 100 тысяч человек. Вбейте в поисковике слово "инвалидность" и первое предложение Гугла закончить фразу, будет "в Дагестане".