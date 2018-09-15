Главврач горбольницы N1 в Дагестане стал фигурантом уголовного дела

Его подозревают в начислении фиктивных премиальных на 238 млн рублей. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, с 2016 по апрель 2018 года руководитель медучреждения издавал необоснованные приказы о материальном поощрении себя и некоторых сотрудников больницы.