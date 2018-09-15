Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса...

Как передает «Укринформ», при этом Волкер назвал «чрезвычайно важным» продолжение режима санкций против России. Он подчеркнул, что в Евросоюзе возникают предложения снять антироссийские санкции, хотя Россия, по его мнению, «ничего не сделала» из своих обещаний.