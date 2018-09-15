Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса
Как передает «Укринформ», при этом Волкер назвал «чрезвычайно важным» продолжение режима санкций против России. Он подчеркнул, что в Евросоюзе возникают предложения снять антироссийские санкции, хотя Россия, по его мнению, «ничего не сделала» из своих обещаний.
Комментарии4
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rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 19:35
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса...
И украинские шлюшки бросились вылизывать ему ботинки?
kottigr1 15 сентября 2018 | 19:36
Многоходовочка Путина:
Поднять рейтинг "возвращением" Крыма и части Украины(если повезет то и всей)
Что-то пошло не так..
Давление на Украину через Донбасс, что бы "простили" Крым.. Заодно послал российских солдат со спротыми лычками на убой, а россиянам запретил кушать нормальные импортные продукты.
Что-то пошло не так..
Давление на Украину и мировое сообщество, что бы "простили" Крым, Донбасс и Украину.. Заодно обвалил российскую экономику, уронил валютный курс и ограбил россиян. Превратил российские СМИ в сборище лжецов.
Что-то пошло не так..
Давление на мировое сообщество через Сирию и вмешательство во внутренние дела Запада, что бы простили Крым, Донбасс, Украину и "давление" на мировое сообщество.. Послал на убой российских солдат для защиту убийцы и химического отравителя Асада, отнял пенсии у россиян..
Что-то пошло не так...
Ждем следующий гениальный ход великого гроссмейстера и комбинатора..
serhio_25__ 15 сентября 2018 | 19:40
kottigr1: США конфликтовать с Россией до последнего укра.
pipan 15 сентября 2018 | 19:38
Бля! А как же парад в Маскве ,хохлы война же ? Бабченко то "Абрамс " уже намыл ,щас почку продаст и бензином заправит !)