Юрий Бутусов станет главным режиссером театра имени Вахтангова

В предстоящем сезоне он уже поставит несколько спектаклей на сцене столичного театра.

О назначении в театр на сборе труппы, посвященном открытию 98-го сезона, объявил художественный руководитель театра Евгения Вахтангова Римас Туминас. Он отметил, что Бутусову предстоит работать над постановкой «Дон Кихота» Мигеля Сервантеса. Туминас представил Бутусова как «бунтаря, который не даст театру очутиться в «классической» ситуации и окаменеть». Бутусов – величина, не нуждающаяся в дополнительных представлениях — лауреат премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», автор десятков спектаклей, поставленных на российских и зарубежных сценах. В марте Бутусов покинул должность художественного руководителя театра Ленсовета, которую занимал не так долго. Тогда причиной ухода режиссёра был назвал конфликт с директором театра Валерием Градковским и комитетом по культуре Санкт-Петербурга. По словам Бутусова, Градковский при поддержке чиновников от культуры и северо-западного отделения Союза театральных деятелей блокировали все его творческие инициативы, требования и права, как художественного руководителя. Тем не менее именно с театром Ленсовета Бутусова связывали более двадцати лет режиссерской работы.

Визитной карточкой Юрия Бутусова стали спектакли «Калигула» по Камю, «Клоп» Маяковского и «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова.