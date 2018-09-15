В ДНР задержали подозреваемого в причастности к убийству Александра Захарченко
Врио главы самопровозглашенной республики Денис Пушилин утверждает, что задержанный является сотрудником СБУ и дает признательные показания. По словам Пушилина, теракт был совершен при содействии западных спецслужб.
Комментарии8
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wuwer 15 сентября 2018 | 19:12
))) Каждые 15 мин задержанные. Уже полдонецка в казематах признаются
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 19:23
Денис Пушилин утверждает, что задержанный является сотрудником СБУ и дает признательные показания....
Будь ты проклят, украинская свинья.
ura_123 15 сентября 2018 | 19:27
rpmcmurphy: Этот Пушилин не только украинец,но и функционер украинского филиала лохотрона МММ )))
kottigr1 15 сентября 2018 | 19:29
rpmcmurphy: Хоть здесь "чистильщики" из гей-ГРУ не облажались.. Доставили посылку как надо..
blahovdav 15 сентября 2018 | 19:33
rpmcmurphy: Будь ты проклят, украинская свинья.\\\\Если бы ты попался мне, жирный нацменовский хряк, то ты бы признался в убийстве кеннеди, нападении на СССР и в инцесте со своим папой...
ser_gey_love_roff 15 сентября 2018 | 19:14
Если уже такую пургу печатает Эхо, значит у чекистобандитов дело совсем швах.
ura_123 15 сентября 2018 | 19:15
Западные спецслужбы... Всё как и с убийством Немцова.
Кстати портяноиды,а какие именно западные,из лнр?
bmrt 15 сентября 2018 | 19:39
Скольких случайных особей изловят путинские псы как убийц придурка и вора Захарченко,
зависит только от ХОЗЯИНА всей Руси...