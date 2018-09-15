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19:03, 15 сентября 2018

Петр Порошенко обвинил Россию в намерении оккупировать Азовское море

По мнению украинского президента, остановить Москву могут только новые санкции.
Россия постоянно атакует украинских рыбаков, останавливает их в украинских водах, и угрожает – рассказал Петр Порошенко американской газете The Washington Post. Президент считает, что это – часть гибридной войны, которую Москва ведет против Киева. В дальнейшем, по мнению Порошенко, Кремль хочет оккупировать акваторию Азовского моря и чтобы остановить эту потенциальную опасность, нужны новые санкции.
Сегодня же по этому вопросу высказался спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Он сказал, что США рассматривает присутствие российских военных в акватории как агрессивные и провокационные шаги. Также, по словам дипломата, Вашингтон готов обсуждать с Киевом новые потребности оборонного сектора страны. Идет ли речь об очередных поставках американского оружия, Волкер не уточнил.

Спецпредставитель Госдепа также призвал Киев продлить закон об особом статусе Донбасса.

Комментарии

23

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parasuk_ 15 сентября 2018 | 19:08

Короче, хохлы, Азовское море тоже не ваше :)

minerr 15 сентября 2018 | 19:11

parasuk_: Да они теперь просто обязаны назло москалям точно такое же под Киевом вырыть - мол, накося выкуси вата.

kottigr1 15 сентября 2018 | 19:17

minerr:Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100... И всё сразу и надолго будет нормально с международным судоходством в Азовском море.

rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 19:19

По мнению украинского президента, остановить Москву могут только новые санкции...

Новые санкции и украинские киборги, на ржавых танках.

serhio_25__ 15 сентября 2018 | 19:26

kottigr1: ""Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100"" - укропы Крым уже хотели сдать, остались без него. Хочешь без о.Туззла остаться?
ЗЫ: Укроп, так где там сильнейшая армия на континенте? С парада еще не вернулась?

kottigr1 15 сентября 2018 | 19:33

serhio_25__: Не переживай .. Гитлер как и Путин напал на Украину и оккупировал Крым. Финиш у фашиста Путина будет такой же как и у его кумира..

serhio_25__ 15 сентября 2018 | 19:36

kottigr1: ""Гитлер как и Путин напал на Украину и оккупировал Крым"" - альтернативная история от кастрюлеголового укропа. Гитлер напал на СССР, а Крым входил в состав РСФСР. И победил Гитлера, опять же СССР, который и избавился от немецкой оккупации, пока укропы из состава дивизии СС Галичина воевали на стороне Гитлера.

kottigr1 15 сентября 2018 | 19:42

serhio_25__: Тебя в каком классе из школы за двойки выперли ?
СССР - это Союз Советских Социалистических Республик.
СССР был создан 30 декабря 1922 года путём объединения учредителей этого союза - РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государственное объединение с единообразным правительством, столицей в Москве, исполнительной и судебной властями, законодательными и правовыми системами. Союзные республики (в разные годы от 4 до 16), по Конституции, считались суверенными государствами(такой порядок сохранялся до принятия Конституции 1977 года); формально за каждой союзной республикой сохранялось право свободного выхода из Союза. Союзная республика имела право вступать в отношения с иностранными государствами, иметь свою армию, заключать с другими государствами договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций. Украина даже в ООН имела собственное представительство.

parasuk_ 15 сентября 2018 | 19:28

kottigr1: потомки протоукров уже всей своей окраиной под сша пристроились и совершенно бесплатно. Но легче жить им от этого не стало :)

kottigr1 15 сентября 2018 | 19:31

parasuk_: Не хотят гады бесплатный валежник по лесам собирать и кушать пальмовое масло как россияне.. Столько потеряли.. !

parasuk_ 15 сентября 2018 | 19:36

kottigr1: Может и хотят, но уже денег нет. Им кизяка охапку купить чтобы свою похлебку из желудей сварить. А тут им недавно новый сюрприз от сша. Теперь они свой "дешевый" украинский газ будут покупать по европейским ценам.

danko1 15 сентября 2018 | 19:29

kottigr1: Путина остановит только арест или табакерка.
Неадекват совсем из реальности вышел.

serhio_25__ 15 сентября 2018 | 19:22

""Петр Порошенко обвинил Россию в намерении оккупировать Азовское море"" - дядя Петя, ты дурак? У нас же война уже пятый год идет, ты чего разнылся?

""По мнению украинского президента, остановить Москву могут только новые санкции. "" - а как же сильнейшая армия на континенте? Или крашенные советские танки способны только на Крещатике рассекать?

minerr 15 сентября 2018 | 19:09

И че, любой бред самого любимого олигарха всех украинцев, надо обязательно выносить в новости? У него давно наблюдаются те же симптомы что и у Верзилова. Странно, что они не вместе были в свое время в музее.

pipan 15 сентября 2018 | 19:10

-Сколько хохлов нужно для....
- Нисколько .
- Но я же не закончил вопрос?
- Ни сколько хохлов , не для чего не нужно !

serhio_25__ 15 сентября 2018 | 19:24

pipan: И не на что не способны

unprejudiced 15 сентября 2018 | 19:14

Петя, готовься отвечать по всей строгости закона за теракт в ходе которого был зверски убит Захарченко, пойманный агент СБУ тебя с потрохами сдал! Давно пора на международном уровне признать образование 404 (некогда Украина) террористическим.

testmeter 15 сентября 2018 | 19:24

unprejudiced: А Курту Волкеру по всей строгости закона отвечать тоже готовиться? Ведь "пойманный агент СБУ" признался также, что убийство Захерченко происходило с участием западных спецслужб.

unprejudiced 15 сентября 2018 | 19:27

testmeter: Думаю да, международный терроризм не должен оставаться безнаказанным.

gригорьич 15 сентября 2018 | 19:21

Ух, как портянок плющит! Дергаются, как собаки Павлова на лампочку. А вот интересно, на что у них сильнее рефлекс: Порошенко, Волкер, Washington Post? Уж больно лай заливистый.

lager23 15 сентября 2018 | 19:31

gригорьич: у кремлеботов появился редкий случай кончить на работе, вот они и беснуются!

pipan 15 сентября 2018 | 19:23

Крым кстати ,единственный корабль который сбежал от тонущих крыс !)

gригорьич 15 сентября 2018 | 19:40

pipan: Тонущая крыса сидит в Кремле — ботоксная комбинация крысиной мордочки и рыбьих глаз. Наслаждайтесь экспонатом, пока можете. Недолго осталось.

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