Петр Порошенко обвинил Россию в намерении оккупировать Азовское море
По мнению украинского президента, остановить Москву могут только новые санкции.
Россия постоянно атакует украинских рыбаков, останавливает их в украинских водах, и угрожает – рассказал Петр Порошенко американской газете The Washington Post. Президент считает, что это – часть гибридной войны, которую Москва ведет против Киева. В дальнейшем, по мнению Порошенко, Кремль хочет оккупировать акваторию Азовского моря и чтобы остановить эту потенциальную опасность, нужны новые санкции.
Сегодня же по этому вопросу высказался спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Он сказал, что США рассматривает присутствие российских военных в акватории как агрессивные и провокационные шаги. Также, по словам дипломата, Вашингтон готов обсуждать с Киевом новые потребности оборонного сектора страны. Идет ли речь об очередных поставках американского оружия, Волкер не уточнил.
Спецпредставитель Госдепа также призвал Киев продлить закон об особом статусе Донбасса.
Комментарии23
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parasuk_ 15 сентября 2018 | 19:08
Короче, хохлы, Азовское море тоже не ваше :)
minerr 15 сентября 2018 | 19:11
parasuk_: Да они теперь просто обязаны назло москалям точно такое же под Киевом вырыть - мол, накося выкуси вата.
kottigr1 15 сентября 2018 | 19:17
minerr:Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100... И всё сразу и надолго будет нормально с международным судоходством в Азовском море.
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 19:19
По мнению украинского президента, остановить Москву могут только новые санкции...
Новые санкции и украинские киборги, на ржавых танках.
serhio_25__ 15 сентября 2018 | 19:26
kottigr1: ""Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100"" - укропы Крым уже хотели сдать, остались без него. Хочешь без о.Туззла остаться?
ЗЫ: Укроп, так где там сильнейшая армия на континенте? С парада еще не вернулась?
kottigr1 15 сентября 2018 | 19:33
serhio_25__: Не переживай .. Гитлер как и Путин напал на Украину и оккупировал Крым. Финиш у фашиста Путина будет такой же как и у его кумира..
serhio_25__ 15 сентября 2018 | 19:36
kottigr1: ""Гитлер как и Путин напал на Украину и оккупировал Крым"" - альтернативная история от кастрюлеголового укропа. Гитлер напал на СССР, а Крым входил в состав РСФСР. И победил Гитлера, опять же СССР, который и избавился от немецкой оккупации, пока укропы из состава дивизии СС Галичина воевали на стороне Гитлера.
kottigr1 15 сентября 2018 | 19:42
serhio_25__: Тебя в каком классе из школы за двойки выперли ?
СССР - это Союз Советских Социалистических Республик.
СССР был создан 30 декабря 1922 года путём объединения учредителей этого союза - РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государственное объединение с единообразным правительством, столицей в Москве, исполнительной и судебной властями, законодательными и правовыми системами. Союзные республики (в разные годы от 4 до 16), по Конституции, считались суверенными государствами(такой порядок сохранялся до принятия Конституции 1977 года); формально за каждой союзной республикой сохранялось право свободного выхода из Союза. Союзная республика имела право вступать в отношения с иностранными государствами, иметь свою армию, заключать с другими государствами договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций. Украина даже в ООН имела собственное представительство.
parasuk_ 15 сентября 2018 | 19:28
kottigr1: потомки протоукров уже всей своей окраиной под сша пристроились и совершенно бесплатно. Но легче жить им от этого не стало :)
kottigr1 15 сентября 2018 | 19:31
parasuk_: Не хотят гады бесплатный валежник по лесам собирать и кушать пальмовое масло как россияне.. Столько потеряли.. !
parasuk_ 15 сентября 2018 | 19:36
kottigr1: Может и хотят, но уже денег нет. Им кизяка охапку купить чтобы свою похлебку из желудей сварить. А тут им недавно новый сюрприз от сша. Теперь они свой "дешевый" украинский газ будут покупать по европейским ценам.
danko1 15 сентября 2018 | 19:29
kottigr1: Путина остановит только арест или табакерка.
Неадекват совсем из реальности вышел.
serhio_25__ 15 сентября 2018 | 19:22
""Петр Порошенко обвинил Россию в намерении оккупировать Азовское море"" - дядя Петя, ты дурак? У нас же война уже пятый год идет, ты чего разнылся?
""По мнению украинского президента, остановить Москву могут только новые санкции. "" - а как же сильнейшая армия на континенте? Или крашенные советские танки способны только на Крещатике рассекать?
minerr 15 сентября 2018 | 19:09
И че, любой бред самого любимого олигарха всех украинцев, надо обязательно выносить в новости? У него давно наблюдаются те же симптомы что и у Верзилова. Странно, что они не вместе были в свое время в музее.
pipan 15 сентября 2018 | 19:10
-Сколько хохлов нужно для....
- Нисколько .
- Но я же не закончил вопрос?
- Ни сколько хохлов , не для чего не нужно !
serhio_25__ 15 сентября 2018 | 19:24
pipan: И не на что не способны
unprejudiced 15 сентября 2018 | 19:14
Петя, готовься отвечать по всей строгости закона за теракт в ходе которого был зверски убит Захарченко, пойманный агент СБУ тебя с потрохами сдал! Давно пора на международном уровне признать образование 404 (некогда Украина) террористическим.
testmeter 15 сентября 2018 | 19:24
unprejudiced: А Курту Волкеру по всей строгости закона отвечать тоже готовиться? Ведь "пойманный агент СБУ" признался также, что убийство Захерченко происходило с участием западных спецслужб.
unprejudiced 15 сентября 2018 | 19:27
testmeter: Думаю да, международный терроризм не должен оставаться безнаказанным.
gригорьич 15 сентября 2018 | 19:21
Ух, как портянок плющит! Дергаются, как собаки Павлова на лампочку. А вот интересно, на что у них сильнее рефлекс: Порошенко, Волкер, Washington Post? Уж больно лай заливистый.
lager23 15 сентября 2018 | 19:31
gригорьич: у кремлеботов появился редкий случай кончить на работе, вот они и беснуются!
pipan 15 сентября 2018 | 19:23
Крым кстати ,единственный корабль который сбежал от тонущих крыс !)
gригорьич 15 сентября 2018 | 19:40
pipan: Тонущая крыса сидит в Кремле — ботоксная комбинация крысиной мордочки и рыбьих глаз. Наслаждайтесь экспонатом, пока можете. Недолго осталось.