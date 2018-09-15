Петр Порошенко обвинил Россию в намерении оккупировать Азовское море

По мнению украинского президента, остановить Москву могут только новые санкции.

Россия постоянно атакует украинских рыбаков, останавливает их в украинских водах, и угрожает – рассказал Петр Порошенко американской газете The Washington Post. Президент считает, что это – часть гибридной войны, которую Москва ведет против Киева. В дальнейшем, по мнению Порошенко, Кремль хочет оккупировать акваторию Азовского моря и чтобы остановить эту потенциальную опасность, нужны новые санкции.

Сегодня же по этому вопросу высказался спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Он сказал, что США рассматривает присутствие российских военных в акватории как агрессивные и провокационные шаги. Также, по словам дипломата, Вашингтон готов обсуждать с Киевом новые потребности оборонного сектора страны. Идет ли речь об очередных поставках американского оружия, Волкер не уточнил.

Спецпредставитель Госдепа также призвал Киев продлить закон об особом статусе Донбасса.