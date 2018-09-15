В движение«Новое величие» был внедрен еще один агент силовиков
Как сообщила «Эху Москвы» адвокат Ольга Карлова, оперуполномоченный уголовного розыска Юрий Испанцев сам сообщил в конце июня на допросе, что внедрился в «Новое величие» вместе с уже работавшим там оперуполномоченным Максимом Расторгуевым и был на одном из собраний участников у метро «Братиславская».
По словам Испанцева, он должен был проверить версию, что организация планировала провокации перед президентскими выборами и массовые беспорядки с огнестрельным и зажигательным оружием. Расторгуев представил Испанцева как нового участника движения. Согласно протоколу допроса, там также присутствовал Руслан Данилов, который представлялся участникам «Нового Величия» как «Руслан Д.».
Комментарии6
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heklya 15 сентября 2018 | 19:08
Потом окажется что только ФСБ в этом "новом величии" и было....
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 19:21
В движение«Новое величие» был внедрен еще один агент силовиков...
Мария Дубовик и Анна Павликова - это наши новые Евгения Альбац и Алешка Навальный.
ura_123 15 сентября 2018 | 19:17
Такое впечатление что в этом ”Новом величии” были в основном сексоты.
putin_itogy 15 сентября 2018 | 19:22
Подонки, чекисты,
а вы можете что то делать, кроме ПРОВОКАЦИЙ..?
Гадины, такое впечатление, что вас сама Природа создала,
как "макрофагов", для уничтожения всего что способствует созданию нормальных человеческих сообществ.
Мрази, когда же вас люстрирует навсегда эволюция!
anticolonel 15 сентября 2018 | 19:30
С ядерным оружием ничего не планировали? Ну, типа, бабахнуть в окрестностях Кремля?
dhtlbyf 15 сентября 2018 | 19:37
Лучшие преступные группы -теперь это понятно,состоят целиком из работников органов