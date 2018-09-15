В движение«Новое величие» был внедрен еще один агент силовиков...

Как сообщила «Эху Москвы» адвокат Ольга Карлова, оперуполномоченный уголовного розыска Юрий Испанцев сам сообщил в конце июня на допросе, что внедрился в «Новое величие» вместе с уже работавшим там оперуполномоченным Максимом Расторгуевым и был на одном из собраний участников у метро «Братиславская».

По словам Испанцева, он должен был проверить версию, что организация планировала провокации перед президентскими выборами и массовые беспорядки с огнестрельным и зажигательным оружием. Расторгуев представил Испанцева как нового участника движения. Согласно протоколу допроса, там также присутствовал Руслан Данилов, который представлялся участникам «Нового Величия» как «Руслан Д.».