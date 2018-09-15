Московский ЦСКА одержал крупную победу над «Уфой» в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу

Игра закончилась со счетом 3:0. В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 12 очков, «Уфа» с четырьмя очками идет 14-й. В следующем туре ЦСКА 23 сентября примет московский «Спартак», «Уфа» 22 сентября в гостях сыграет с «Ростовом».