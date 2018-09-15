Московский ЦСКА одержал крупную победу над «Уфой» в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу
Игра закончилась со счетом 3:0. В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 12 очков, «Уфа» с четырьмя очками идет 14-й. В следующем туре ЦСКА 23 сентября примет московский «Спартак», «Уфа» 22 сентября в гостях сыграет с «Ростовом».
Комментарии1
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vladimirbelarus 15 сентября 2018 | 19:28
Белорусский тренер просто выполняет свою работу без истерик и говномётов.