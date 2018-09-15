Дональд Трамп рассматривает возможность заменить Джеймса Метиса на посту главы Пентагона
По сведениям Нью-Йорк Таймс, решение будет принято после промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Источники издания утверждают, что взгляды Трампа и Мэттиса расходятся по многим вопросам
Комментарии1
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fig_vvam 15 сентября 2018 | 18:37
А с кем из его администрации у Трампа взгляды не расходятся?
таких оголтелых придурков как он мало. он уже практически по 3-му разу своих министров и помощников меняет.
К нему уже и не идет никто.
Честное слово, связал бы его кто. Отличный бы президент был.