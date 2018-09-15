США создают центр слежения за соблюдением санкционного режима в отношении КНДР

По сведениям WSJ, в структуру войдут более 50 представителей союзных США государств. Группу разместят на борту американского корабля Blue Ridge, который сейчас базируется на японской базе в Йокосуке. Ранее в поставках Пхеньяну нефтепродуктов в обход ограничений, по данным разведки, были замечены российские и китайские суда.