США создают центр слежения за соблюдением санкционного режима в отношении КНДР
По сведениям WSJ, в структуру войдут более 50 представителей союзных США государств. Группу разместят на борту американского корабля Blue Ridge, который сейчас базируется на японской базе в Йокосуке. Ранее в поставках Пхеньяну нефтепродуктов в обход ограничений, по данным разведки, были замечены российские и китайские суда.
Комментарии2
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vic12 15 сентября 2018 | 18:53
Ну, если не соблюдают требования ООН, то и потопить можно. Или нам можно всё?
ura_123 15 сентября 2018 | 19:20
50 союзных государств... У России два союзника-Науру и Вануату!