Российские власти намерены ограничить движение иностранных судов по Северному морскому пути

Как сообщил Интерфаксу вице-премьер Юрий Борисов, «иностранцы» будут ходить по «Севморпути» только с разрешения правительства России, в зависимости от типа судов. По словам вице-премьера, это нормальная практика для защиты отечественного судостроения. При этом он напомнил, что «Севморпуть» – это исключительно российские прибрежные воды.