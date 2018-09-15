Российские власти намерены ограничить движение иностранных судов по Северному морскому пути
Как сообщил Интерфаксу вице-премьер Юрий Борисов, «иностранцы» будут ходить по «Севморпути» только с разрешения правительства России, в зависимости от типа судов. По словам вице-премьера, это нормальная практика для защиты отечественного судостроения. При этом он напомнил, что «Севморпуть» – это исключительно российские прибрежные воды.
Комментарии32
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wuwer 15 сентября 2018 | 18:37
Ну даа...вдруг лишнмй уголь завезут в удаленные места
Когда тут наши "героически" не могут прорваьтся сквозь "препятствия непреодолимой силы"
igorrrpadlowitchs 15 сентября 2018 | 18:38
Дураки рашкинские уже не знают, как нагадить Западу! Осталось дождаться, когда в порыве неконтролируемой злобы дураки отрубят сами себе хрен!
fig_vvam 15 сентября 2018 | 18:40
igorrrpadlowitchs: Я сомневаюсь, что Россия имеет право ограничить движение по СМП.
За пределами 12 миль от берега это международные воды.
Да, экономическая зона России, но ограничивать в ней движение иностранных судов нельзя.
danko1 15 сентября 2018 | 18:56
fig_vvam: Только еще больше презрения такая власть во главе с Путиным к себе таким запретом вызовет.
Хотя запрет, как незаконный, легко отменят.
wuwer 15 сентября 2018 | 18:56
fig_vvam: А это дебилов когда нибудь останавливало?
Тут же главное пустить вонь по всем каналам...а где истина выяснять поздно будет
i_c_e 15 сентября 2018 | 19:02
fig_vvam: Тут прикол в том, что на наших картах — до самого полюса «совсем наши воды». А сейчас это в комиссиях международных «подтверждают» хребтами Ломоносова и прочими «открытиями». Правда, не все в океанографической комиссии ООН согласны с такими границами — но нам не впервой. ООН вообще, как оказалось, враги.
sensei54 15 сентября 2018 | 19:15
fig_vvam: Да что там СМП...В МАКО не читали "Руслан и Людмила", а там чётко сказано - остров Рюген (устар. Буян) наш. Готовьте валюту для входа на Балтику.
zor 15 сентября 2018 | 19:00
igorrrpadlowitchs: они отрежут себе хрен и им будет нечем пилить сук
venmud 15 сентября 2018 | 19:10
zor: А разве их нужно еще и пилить? А раньше просто драли.
echo_shar 15 сентября 2018 | 19:04
igorrrpadlowitchs: fig_vvam:
Другие страны расширили свои морские владения, разведав новые границы шельфов. Россия тоже разведала и тоже расширила. В своих прибрежных зонах любая страна имеет право устанавливать свои законные порядки вроде пошлин, запретов и т.п...
И тут вопрос чисто экономический. Вопрос развития российского морского транспорта.
lager23 15 сентября 2018 | 18:39
Собака на сене!
parasuk_ 15 сентября 2018 | 18:40
Ну и правильно. А кому не нравится может по протоптанному хохлами т.н. украинскому шелковому пути ходить :)
pipan 15 сентября 2018 | 18:46
parasuk_: А як же вылыкоукраинский стовесельный ледоходный чевен - " Панас Залупа " ,будет кавуны в неньку возить!? Кляти москали !
parasuk_ 15 сентября 2018 | 18:59
pipan: на осликах. пересичный окраинец и ослик это почти синонимы :)
fig_vvam 15 сентября 2018 | 18:47
parasuk_: Вообще-то чистой воды идиотизм демонстрирует Россия.
Это в народе суходрочкой называется.
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За 2015 год Северным морским путем прошло всего 18 судов. Для сравнения — столько в среднем проходит через Суэцкий канал за 9 часов. Или в низовьях Дона проходит за пять часов. Всего в год через Суэцкий канал в среднем проходят около 17000 судов.
Суда, прошедшие СМП, перевезли 40 тыс. тонн грузов в 2015 году. Причем 3/4 этих судов были российскими.
Ну пойдут 4 судна другим путем. какой тупой и дурацкий выпендреж.ю
Натуральные идиоты засели в правительстве РФ.
igorkot____1 15 сентября 2018 | 18:56
fig_vvam: Спасибо Вам Опердили меня. Этим СМП одни росиянские пароходы и ходят. Он на куй никому не нужен.
wuwer 15 сентября 2018 | 19:08
fig_vvam: Это у вас вся инфа о пути
А большинство стада в РФ даже о полюсе ни сном и духом
Вот они и впаривают населению о Великих Решениях
Тут под Новый Год вообще по РФ аналоговое ТВ вырубят...
.типа всё население радостно перешло на цифру
Сидит единственная бабка в вымершей деревне в 10 км от МКДа...бабац..и кончилась жизня
Иди медведя слушай, дура...надо было в Мааскву переезжать,
когда тебе за хату 3 руббля предлагали
zollendorf 15 сентября 2018 | 19:18
fig_vvam: Это то же самое как в Мухосранских кафешках вывешивали табличку об отказе в обслуживании Обаме.
ly4_sveta 15 сентября 2018 | 18:43
Умрешь. Путь! Кому он нужен этот путь?
Грызите свои льды своими дореволюционными
дизелями сами, выбрасывая опять деньги и
средства на ветер. А скоро и без этого старья останетесь.
sasass 15 сентября 2018 | 18:46
"Караван пути " заглохнет и вместе с ним весь российский Север...
nns33 15 сентября 2018 | 18:54
sasass: Не понимаю,при чём здесь судостроение? Как они увязали судоходство с судостроением?
sasass 15 сентября 2018 | 18:58
nns33: С мозгами беда...
vinokur 15 сентября 2018 | 19:18
nns33: Т.е Вы не признаете связи между судоходством, судостроением и судопроизводством? Да Вы ретроград.
alya28 15 сентября 2018 | 19:18
nns33: не судостроение , а судопроизводство (с)
i_c_e 15 сентября 2018 | 18:46
Давно пора. А то прям караванами идут. В 2017, пишут, аж 6 китайских судов по СМП прошли — куда это годится?
xuato 15 сентября 2018 | 18:50
Россия настолько окрепла что будет диктовать свою непреклонную волю? Теперь еще и североморские грузовые перевозки вызовут негодование мировой общественности и дополнительные санкции для РФ У кремлевских правителей крыша поехала. Так хоть Север развивался за чужой счет, вернее по рыночной цене, а теперь дохлые крысы на берегу и песец на скале. Для военных подлодок не существует разрешений, они как ходили так и будут ходить, а вот экономике Севера кронты.
i_c_e 15 сентября 2018 | 19:05
xuato: Да не вызовут. Мал тот проход и сложен. Другими словами мало востребован. Это Путину напели, что все льды со дня на день растают и ломается Европа в Азию через Северный Морской Путь — он уши и развесил. Малость преувеличили. Китайцы уже придумали что и вокруг Канады не хуже в Европу свои магнитики возить.
putin_itogy 15 сентября 2018 | 19:02
Козёл, ГОПНИК, оборзел царёк,
мнит себя великим Цахесом,
"чьи сапоги подпирают Вселенную"..
Подзаборный питерский гопник,
с мандата населения рашки,
становится Смотрящим по планете Земля"..
venmud 15 сентября 2018 | 19:05
Вновь мы можем только торговать тем, что не создавали, а заодно всем качественно срать.
ladyirina 15 сентября 2018 | 19:22
А если для России закроют Босфор и Дарданеллы?.....
vladimir1967 15 сентября 2018 | 19:34
Вместо того чтобы сделать международную морскую трассу и развивать прибрежные территории, опять городят запреты. А потом будут винить запад что доллар стал по 200 деревянных.
gelont 15 сентября 2018 | 19:40
Вы так доиграетесь , что при необходимости не будет конвоев в Архангельск . Кстати , любимый вами сталин охотно пускал любимых им нацистов по Севморпути . До войны , конечно . И даже отряжал картографов для помощи " немецким товарищам " .