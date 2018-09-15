В движение«Новое величие» был внедрен еще один агент силовиков
Как сообщила «Эху Москвы» адвокат Ольга Карлова, оперуполномоченный уголовного розыска Юрий Испанцев сам сообщил в конце июня на допросе, что внедрился в «Новое величие» вместе с уже работавшим там оперуполномоченным Максимом Расторгуевым и был на одном из собраний участников у метро «Братиславская». По словам Испанцева, он должен был проверить версию, что организация планировала провокации перед президентскими выборами и массовые беспорядки с огнестрельным и зажигательным оружием.
Комментарии3
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boal 15 сентября 2018 | 18:49
одни агенты внедренные, ну и организация, просто курам на смех.. Какой то бред,- похоже, что организация выдумана самими полицейскими
i_one_off 15 сентября 2018 | 18:59
boal:
История повторяется.
gelont 15 сентября 2018 | 19:43
Уникальная страна ! Родина предателей , стукачей , провокаторов и лжецов . Сколько дряни на подошвы липнет ...