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18:30, 15 сентября 2018

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сегодня вечером будет доставлен на лечение в Берлин

Как заявила Интерфаксу еще одна участница группы, Мария Алёхина, по сведениям Би-би-си, спецборт организовал отец Верзилова. В Pussy Riot уверены, что причиной госпитализации Верзилова стало сильное отправление. Источники Интерфакса утверждают, что Верзилов попал на этой неделе в реанимацию в предынсультном состоянии. Точный диагноз поставят врачи в Германии.

Комментарии

17

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dwon 15 сентября 2018 | 18:39

Ну такую важную персону в Берлин надобно доставить исключительно президентским самолетом. А где его Толокно? Почему на ее месте другая теперь?

danko_durka 15 сентября 2018 | 18:43

dwon: За счет немецких налогоплательщиков. Меркель своих не бросает. Когда Петра Порошенко отравят в Раде она подводную лодку пришлет. Вот мерзкая старушка. Выборочная помощь. Особенно она любит сирийцев, цыган и афганцев. Ну и африканцев конечно.

cromwel 15 сентября 2018 | 19:13

dwon: у Толокно необходимое место заткнуто курицей. Поэтому она списана в утиль.

srk2658lu 15 сентября 2018 | 18:40

После убийства Немцова перестали стрелять, перешли на отравление?

danko_durka 15 сентября 2018 | 18:45

srk2658lu: ну ты еще как? Не застрелен, не отравлен? Ну славненько. Руки короткие у них. Как неуловимый Джо.

drgonish 15 сентября 2018 | 19:02

Какая поразительная наблюдательность!

Но, ведь отравление полонием было до убийства Немцова?
Осталось уточнить, почему столь экзотические способы убийства практиковались "русскими" строго в Англии.

Опять же посмотрим, что скажет экспертиза Гармании. Хотя, если коллега потерпевшего ради славы сувала себе мороженую курицу, то этот ради минуты славы мог принять и российский штамм вируса Эбола..

drgonish 15 сентября 2018 | 18:44

[Точный диагноз поставят врачи в Германии. ]

Хим. оружие, к бабке не ходи!
Надо было сразу в больницу Солсбери везти - там не обманут.

sasass 15 сентября 2018 | 18:50

Кобзону не дали и он умер - Верзилову дали и он приобретет полноценную жизнь...

danko_durka 15 сентября 2018 | 18:51

sasass: Верзилов вроде моложе в 3 раза. Он должен жить.

minerr 15 сентября 2018 | 18:58

danko_durka: Вопрос только как жить? С галлюцинациями и бредом? Хотя он и раньше с этим жил и вроде ничего.

danko_durka 15 сентября 2018 | 18:59

minerr: зря тогда Меркель лечить будет. Но врачи должны зарплату получить.

parasuk_ 15 сентября 2018 | 18:50

Теперь все хомячки, мечтающие закосить под беженца, будут укуриваться до полусмерти. А то не всем им нравится притворяться чеченскими геями. Потому как к языкам неспособны и жопа болит.

kara 15 сентября 2018 | 18:50

одно НО!-здесь он лечился бесплатно по полису ОМС, а там он будет за деньги и не малые.
а значит будут подогревать вариант с отравлением, что бы больше донатов было.

fresh_breeze 15 сентября 2018 | 18:51

Не каждому россиянину такая честь оказывается, чтобы лечиться в Берлине (или в Барселоне у офтальмологов).

Помню, как берлинские эскулапы ставили диагноз Тимошенко. Ну и последующее её исцеление там — это вообще песня.
Как бы Пете нашему так же не поставили такой же политический диагноз, особенно, если всё было продумано заранее, ещё до мундиаля.

poluputing 15 сентября 2018 | 19:09

fresh_breeze: а как там насчёт вашего Вована, ему то диагноз давно поставили, а он всё ядерными мудьями вертит

nina51 15 сентября 2018 | 19:06

Будет рейхстаг брать, акция такая "наркоша начинает штурмовать" )))

ems1 15 сентября 2018 | 19:40

Пусть Петя лучше со своими девками разберётся: то с одной в музее, то с другой - на поле. А то Толокно отсидела, а за что - непонятно? На пляски в храме наверняка Петя её подбил? А после поматросил, и бросил. Женская месть - штука коварная.

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