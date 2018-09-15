Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сегодня вечером будет доставлен на лечение в Берлин

Как заявила Интерфаксу еще одна участница группы, Мария Алёхина, по сведениям Би-би-си, спецборт организовал отец Верзилова. В Pussy Riot уверены, что причиной госпитализации Верзилова стало сильное отправление. Источники Интерфакса утверждают, что Верзилов попал на этой неделе в реанимацию в предынсультном состоянии. Точный диагноз поставят врачи в Германии.