Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сегодня вечером будет доставлен на лечение в Берлин
Как заявила Интерфаксу еще одна участница группы, Мария Алёхина, по сведениям Би-би-си, спецборт организовал отец Верзилова. В Pussy Riot уверены, что причиной госпитализации Верзилова стало сильное отправление. Источники Интерфакса утверждают, что Верзилов попал на этой неделе в реанимацию в предынсультном состоянии. Точный диагноз поставят врачи в Германии.
Комментарии17
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dwon 15 сентября 2018 | 18:39
Ну такую важную персону в Берлин надобно доставить исключительно президентским самолетом. А где его Толокно? Почему на ее месте другая теперь?
danko_durka 15 сентября 2018 | 18:43
dwon: За счет немецких налогоплательщиков. Меркель своих не бросает. Когда Петра Порошенко отравят в Раде она подводную лодку пришлет. Вот мерзкая старушка. Выборочная помощь. Особенно она любит сирийцев, цыган и афганцев. Ну и африканцев конечно.
cromwel 15 сентября 2018 | 19:13
dwon: у Толокно необходимое место заткнуто курицей. Поэтому она списана в утиль.
srk2658lu 15 сентября 2018 | 18:40
После убийства Немцова перестали стрелять, перешли на отравление?
danko_durka 15 сентября 2018 | 18:45
srk2658lu: ну ты еще как? Не застрелен, не отравлен? Ну славненько. Руки короткие у них. Как неуловимый Джо.
drgonish 15 сентября 2018 | 19:02
Какая поразительная наблюдательность!
Но, ведь отравление полонием было до убийства Немцова?
Осталось уточнить, почему столь экзотические способы убийства практиковались "русскими" строго в Англии.
Опять же посмотрим, что скажет экспертиза Гармании. Хотя, если коллега потерпевшего ради славы сувала себе мороженую курицу, то этот ради минуты славы мог принять и российский штамм вируса Эбола..
drgonish 15 сентября 2018 | 18:44
[Точный диагноз поставят врачи в Германии. ]
Хим. оружие, к бабке не ходи!
Надо было сразу в больницу Солсбери везти - там не обманут.
sasass 15 сентября 2018 | 18:50
Кобзону не дали и он умер - Верзилову дали и он приобретет полноценную жизнь...
danko_durka 15 сентября 2018 | 18:51
sasass: Верзилов вроде моложе в 3 раза. Он должен жить.
minerr 15 сентября 2018 | 18:58
danko_durka: Вопрос только как жить? С галлюцинациями и бредом? Хотя он и раньше с этим жил и вроде ничего.
danko_durka 15 сентября 2018 | 18:59
minerr: зря тогда Меркель лечить будет. Но врачи должны зарплату получить.
parasuk_ 15 сентября 2018 | 18:50
Теперь все хомячки, мечтающие закосить под беженца, будут укуриваться до полусмерти. А то не всем им нравится притворяться чеченскими геями. Потому как к языкам неспособны и жопа болит.
kara 15 сентября 2018 | 18:50
одно НО!-здесь он лечился бесплатно по полису ОМС, а там он будет за деньги и не малые.
а значит будут подогревать вариант с отравлением, что бы больше донатов было.
fresh_breeze 15 сентября 2018 | 18:51
Не каждому россиянину такая честь оказывается, чтобы лечиться в Берлине (или в Барселоне у офтальмологов).
Помню, как берлинские эскулапы ставили диагноз Тимошенко. Ну и последующее её исцеление там — это вообще песня.
Как бы Пете нашему так же не поставили такой же политический диагноз, особенно, если всё было продумано заранее, ещё до мундиаля.
poluputing 15 сентября 2018 | 19:09
fresh_breeze: а как там насчёт вашего Вована, ему то диагноз давно поставили, а он всё ядерными мудьями вертит
nina51 15 сентября 2018 | 19:06
Будет рейхстаг брать, акция такая "наркоша начинает штурмовать" )))
ems1 15 сентября 2018 | 19:40
Пусть Петя лучше со своими девками разберётся: то с одной в музее, то с другой - на поле. А то Толокно отсидела, а за что - непонятно? На пляски в храме наверняка Петя её подбил? А после поматросил, и бросил. Женская месть - штука коварная.