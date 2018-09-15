Двое участников пикета в поддержку Олега Сенцова задержаны на Манежной площади

Об этом «Эху» рассказала одна из участниц акции Ольга Мажурова.

Причина задержания пока неизвестна. Активистов увезли в ОВД Китай-город.

К этому часу обеих активисток уже выпустили из полиции. На них составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.