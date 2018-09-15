Двое участников пикета в поддержку Олега Сенцова задержаны на Манежной площади
Об этом «Эху» рассказала одна из участниц акции Ольга Мажурова.
Причина задержания пока неизвестна. Активистов увезли в ОВД Китай-город.
К этому часу обеих активисток уже выпустили из полиции. На них составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.
Комментарии1
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vinokur 15 сентября 2018 | 19:29
Причина задержания пока неизвестна.
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А что тут непонятного? Если бы не они, весь Манеж был бы занят солдатами НАТО.