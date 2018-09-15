Защитники обвиняемых по делу о «Новом величии» узнали о еще одном сотруднике органов. Он имел отношение к организации

Защитники обвиняемых по делу о «Новом величии» узнали о еще одном сотруднике органов, который имел отношение к организации. Он был там недолго, — сказала «Эху» адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова.

Ольга Карлова добавила, что пока нет четкого понимания зачем понадобился еще один сотрудник органов. Наверное, чтобы подтвердить слова первого оперуполномоченного, который работал с этим делом, — предположила адвокат.