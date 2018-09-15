Защитники обвиняемых по делу о «Новом величии» узнали о еще одном сотруднике органов. Он имел отношение к организации
Защитники обвиняемых по делу о «Новом величии» узнали о еще одном сотруднике органов, который имел отношение к организации. Он был там недолго, — сказала «Эху» адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова.
Ольга Карлова добавила, что пока нет четкого понимания зачем понадобился еще один сотрудник органов. Наверное, чтобы подтвердить слова первого оперуполномоченного, который работал с этим делом, — предположила адвокат.
Комментарии1
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rash 15 сентября 2018 | 18:40
Как я понимаю, их уже трое, а это значит - они вместе окучивали ребятишек, задавали темы и тон бесед, а потом базар, на который сами разводили, превратили в обвинение, одно слово - провокаторы, от охранки.