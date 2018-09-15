Лидер группы «Океан Ельзи» высказался в поддержку украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха
Лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук высказался в поддержку украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. Он подчеркнул, что уважает их выбор.
«Я очень уважаю людей, у которых есть свои принципы и которые придерживаются их до конца. Я знаю, что тот принцип, на который они пошли, очень опасен для их жизни. И он очень болезненный для всех нас. Но настолько я уважаю этих людей, что не могу обратиться к ним со словами иными, чем со словами поддержки. Я отдаю им свои силы, всю энергию, все свои молитвы, чтобы та дорога, на которую они стали, закончилась хорошо, успешно и с хорошим финалом. И я уверен, что мы все вместе поможем им пройти этот путь»
Владимир Балух и Олег Сенцов держат бессрочную голодовку.
Комментарии3
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maya11 15 сентября 2018 | 18:22
Что же вы так долго молчали? Кричать надо было, а вы вдруг так тихо вспомнили об этом.
danko_durka 15 сентября 2018 | 18:28
maya11: покричи ромашка.
kara 15 сентября 2018 | 18:27
неправда! это он про Донбасс сказал!