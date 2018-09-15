Россия согласилась с упрощенными условиями восстановления РУСАДА в международном антидопинговом агентстве...

Всемирное антидопинговое агентство предложило российской стороне компромисс, который может позволить восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. Об этом говорится в письме главы WADA Крэйга Риди министру спорта РФ Павлу Колобкову.

Напомню, что одним из невыполненных критериев восстановления РУСАДА является предоставление доступа к данным московской антидопинговой лаборатории. По данным Ви-Ви-Си, ВАДА предложили следующий компромисс: предоставить подлинные копии данных лаборатории , позволяющих идентифицировать подозрительные допинг-пробы. После этого WADA рассчитывает получить доступ только к тем пробам, которые по итогам анализа были идентифицированы как подозрительные.

Кроме того, были изменены формулировки и других условий. В частности, Доклад Макларена будет считаться признанным, если Россия признает, что некоторые сотрудники российского ведомства, не связанные государственным заговором, принимали участие в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. Добавлю, что в Министерстве Спорта России согласились на означенные условия и пообещали их выполнить.

Накануне комитет по соответствию ВАДА рекомендовал восстановить членство РУСАДА уже 20 сентября,