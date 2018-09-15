Россия согласилась с упрощенными условиями восстановления РУСАДА в международном антидопинговом агентстве
Всемирное антидопинговое агентство предложило российской стороне компромисс, который может позволить восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. Об этом говорится в письме главы WADA Крэйга Риди министру спорта РФ Павлу Колобкову.
Напомню, что одним из невыполненных критериев восстановления РУСАДА является предоставление доступа к данным московской антидопинговой лаборатории. По данным Ви-Ви-Си, ВАДА предложили следующий компромисс: предоставить подлинные копии данных лаборатории , позволяющих идентифицировать подозрительные допинг-пробы. После этого WADA рассчитывает получить доступ только к тем пробам, которые по итогам анализа были идентифицированы как подозрительные.
Кроме того, были изменены формулировки и других условий. В частности, Доклад Макларена будет считаться признанным, если Россия признает, что некоторые сотрудники российского ведомства, не связанные государственным заговором, принимали участие в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. Добавлю, что в Министерстве Спорта России согласились на означенные условия и пообещали их выполнить.
Накануне комитет по соответствию ВАДА рекомендовал восстановить членство РУСАДА уже 20 сентября,
Комментарии8
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tom_tom 15 сентября 2018 | 18:15
"РПЦ предупредила о кровопролитии в случае получения УПЦ автокефалии"
Ещё одно подтверждение, что РПЦ– это не церковь,а преступная террористисеская структура на службе диктаторского режима.
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 18:18
Россия согласилась с упрощенными условиями восстановления РУСАДА в международном антидопинговом агентстве...
Дожали. Вынудили согласиться, хотя бы в деталях, с бредовым докладом Ричарда Макларена. Точно как рэкетиры.
danko_durka 15 сентября 2018 | 18:30
rpmcmurphy: а где данко спец по русаду?
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 18:35
danko_durka:
Бегает в поисках очередной дозы Мельдония, сейчас как укол сделает, появится.
danko_durka 15 сентября 2018 | 18:39
rpmcmurphy: лучше бы новичек попробывала.
aleksandr39 15 сентября 2018 | 18:16
это обошлось российскому бюджету ,за счет пенсионеров в несколько миллиардов Евро .
pipan 15 сентября 2018 | 18:17
aleksandr39: 11.80
born_to_rune 15 сентября 2018 | 18:32
pipan: куда дороже.