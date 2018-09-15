Участника группы Pussy Riot Петра Верзилова перевезут на лечение в Берлин...

На этой неделе он был госпитализирован с подозрением на отравление.

Заниматься лечением Петра Верзилова будут немецкие медики. Как рассказала Русской службе Би-Би-Си его девушка Вероника Никульшина, это предложил друг отца активиста – врач одной из берлинских клиник. Состояние Верзилова улучшилось, однако бред и галлюцинации сохраняются. Он уже узнает родственников, но постоянно спит, потому что устал.

Издателя «Медиазоны» в тяжелом состоянии госпитализировали вечером в минувший вторник. Как рассказала Никульшина, это произошло вскоре после заседания суда, на котором рассматривалось заведенное в ее отношении административное дело.

После госпитализации «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что Верзилов находился в предынсультном состоянии, а анализы не выявили в крови никаких препаратов. Однако Никульшина опровергла эти данные. Она утверждает, что речь идет об отравлении лекарствами – холинолитиками.

В июле Верзилов и две участницы группы Pussy Riot выбежали на газон «Лужников» в полицейской форме во время финального матча Чемпионата мира по футболу.