Участника группы Pussy Riot Петра Верзилова перевезут на лечение в Берлин.
На этой неделе он был госпитализирован с подозрением на отравление.
Заниматься лечением Петра Верзилова будут немецкие медики. Как рассказала Русской службе Би-Би-Си его девушка Вероника Никульшина, это предложил друг отца активиста – врач одной из берлинских клиник. Состояние Верзилова улучшилось, однако бред и галлюцинации сохраняются. Он уже узнает родственников, но постоянно спит, потому что устал.
Издателя «Медиазоны» в тяжелом состоянии госпитализировали вечером в минувший вторник. Как рассказала Никульшина, это произошло вскоре после заседания суда, на котором рассматривалось заведенное в ее отношении административное дело.
После госпитализации «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что Верзилов находился в предынсультном состоянии, а анализы не выявили в крови никаких препаратов. Однако Никульшина опровергла эти данные. Она утверждает, что речь идет об отравлении лекарствами – холинолитиками.
В июле Верзилов и две участницы группы Pussy Riot выбежали на газон «Лужников» в полицейской форме во время финального матча Чемпионата мира по футболу.
Комментарии12
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traxau_okurka 15 сентября 2018 | 18:14
Верзилов выбежал на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу на глазах Путина.
Зрители посмеялись и забыли.
Верзилов вырос и забыл.
А кто у нас не растет, ничего не забывает и не прощает, вы сами знаете.
pipan 15 сентября 2018 | 18:19
traxau_okurka: Наркоман верзилов не жилец ,да и хер с ним !)
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 18:21
Участника группы Pussy Riot Петра Верзилова перевезут на лечение в Берлин...
На чём повезут, на яхте Дмитрия Гудкова или на личном самолёте Bombardier Алексея Навального?
pipan 15 сентября 2018 | 18:24
rpmcmurphy: На херу галопом ! Верзило веришвило !))) Скрипаль не нужен ,дядя Вова !)
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 18:27
pipan:
На банане Юлии Навальной.
cromwel 15 сентября 2018 | 18:18
Надеюсь Госдеп это оплачивает. Там должны быть хорошие клиники для наркоманов
oleg_andreevich 15 сентября 2018 | 18:24
cromwel: да, туда постоянно отправляют российских детей.
nersesov 15 сентября 2018 | 18:19
Состояние Верзилова улучшилось, однако бред и галлюцинации сохраняются.
Хватит уже его лечить! Какой оппозиционер без галлюцинаций?!
cromwel 15 сентября 2018 | 18:32
nersesov: галлюцинации не вчера начались. Он дпвно страдал. Просто обострение случилось .
putin_itogy 15 сентября 2018 | 18:32
Поправляйся, Пётр!
Дай бог всем вам, и девчатам красавицам, здоровья и спаси вас от чекистского лиха!
piter_ug 15 сентября 2018 | 18:35
Доведут нерадивые отравители заказчика до инфаркта!
leninec30 15 сентября 2018 | 18:37
Почему Эхо Москвы не написало в новостях что на днях в из французской психушки выпустили художника Павленского. Или это уже отработанный материал и теперь новые герои Сенцов, Новое Величие, Верзилов. Как же после этого можно верить самому честному и свободному радио Эхо Москвы? Хочется верить, а не вериться.