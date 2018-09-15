Митинг левых сил против пенсионной реформы в столице собрал около 20 человек
Активисты объясняют немногочисленность мероприятия его отдаленностью от центра города.
Шествие и митинг «Левого блока», «Левого сопротивления» и нескольких других организаций были назначены в районе Марьино. Быстро выяснилось, что усиленные меры безопасности, подготовленные столичной полицией, оказались лишними – в отличие от недавнего митинга КПРФ на проспекте Сахарова, эта акция собрала лишь пару десятков участников.
Они прошли по улице Перерва, где обычно организовывают «русские марши», и устроили митинг у памятника Солдату Отечества. Участники акции по очереди подходили к микрофону и выступали перед другими активистами и немногочисленной аудиторией. Десятки полицейских, которых привезли на место, к этому времени уже его покидали – столь значительное усиление оказалось не нужно.
Одной из причин, по которым акция не собрала большого количества людей, стала удаленность района от центра Москвы, рассказал «Эху» активист по имени Эдуард
Участники акции потребовали отменить «буржуазную реформу» и призвали к революции. Завершилось мероприятие после четырех часов дня.
О повышении пенсионного возраста было объявлено в июне, после чего по всей стране прошли уже сотни акций протеста.
Комментарии4
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rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 18:25
Участники акции по очереди подходили к микрофону и выступали перед другими активистами и немногочисленной аудиторией...
Быть может, на долгие века запомнит человечество это наследие доставшееся науке от эпохи военного коммунизма. Пусть из этих живущих отдельной жизнью желёз будут созданы особые рабочие станки специальные фабрики по омоложению и исправлению живых людей!..
wuwer 15 сентября 2018 | 18:32
КПРФ и ЛДПР свою задачу выполнили....
а вот это по телевизеру обязательно покажут
.... с многочисленной подпевкой поджигателей муляжей айфонов
lager23 15 сентября 2018 | 18:32
Уверен, что кремлепуты подобными ручными мероприятиями пытаются морочить людям голову компроментацией идеи протеста путём выхолащивания здравого смысла и "замыливания", надеясь что людям надоест всё и они встанут в стойло....навряд ли эта тактика поможет путерастам, она слишком тупа!
sasass 15 сентября 2018 | 18:53
Москвичи не любят левую революционную силу...