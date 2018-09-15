Число жертв шторма Флоренс в США выросло до семи

По данным национального центра по наблюдению за ураганами, Флоренс сейчас находится в 55 километрах к заподу от Мартл-бич в штате Юж. Каролина и движется на запад. Скорость ветра превышает 22 метра в секунду. Власти Джорджии, Вирджинии, Сев. И Юж. Каролины ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. В ряде регионов была объявлена эвакуация в прибрежных районах.