Тайфун Мангхут, который обрушился на северную часть Филиппин, унес жизни, по меньшей мере, 12-ти человек

Как передает Ассошейтед пресс, шестеро пропали без вести. В городе Бабио повреждены дороги и здания. Есть затопления. Отменены почти 150 авиарейсов, из них треть – международные. Ближе к вечеру, как ожидается, тайфун обрушится на побережье Китая.