Тайфун Мангхут, который обрушился на северную часть Филиппин, унес жизни, по меньшей мере, 12-ти человек
Как передает Ассошейтед пресс, шестеро пропали без вести. В городе Бабио повреждены дороги и здания. Есть затопления. Отменены почти 150 авиарейсов, из них треть – международные. Ближе к вечеру, как ожидается, тайфун обрушится на побережье Китая.
Комментарии1
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nepeanois 15 сентября 2018 | 18:10
багио только а не бабио. бабченко не заслужил пока, да и вроде еще живой