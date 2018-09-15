Более 22-х тысяч зрителей ожидается на первом в истории турнире абсолютного бойцовского чемпионата, в «Олимпийском»
Более 22-х тысяч зрителей ожидается на первом в истории турнире абсолютного бойцовского чемпионата, который проходит в спорткомплекса «Олимпийский». Как передает ТАСС, изначально планировалось продать всего 15 тысяч билетов, однако из-за интереса к турниру, число билетов было увеличено почти на половину. Ожидается, что главным поединком вечера станет бой между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом.
Комментарии6
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kremlefurer 15 сентября 2018 | 17:38
вождя не будет, опять засвистят или того хуже.
danko1 15 сентября 2018 | 18:08
kremlefurer: При бандите Путина только бойцовые виды спорта развиваются.
Любит он сам и его братва лупить морду людям и наблюдать, как другие бьют.
Только к реальному спорту эти драки отношения не имеют. Да и низменные чувства развивают.
nina51 15 сентября 2018 | 17:38
Навального туда, пусть потренируется )))
rampa 15 сентября 2018 | 18:06
во-во. Как за пенсию свою выйти, то 2 тыс. человек. А как смотреть, как морды бьют, то 22 тыс. (((
banyi4 15 сентября 2018 | 18:11
rampa: А Вы подумайте (если есть чем), ПОЧЕМУ? )
cromwel 15 сентября 2018 | 18:20
Золотов будет? Пусть очко разомнет...