Более 22-х тысяч зрителей ожидается на первом в истории турнире абсолютного бойцовского чемпионата, в  «Олимпийском»

Более 22-х тысяч зрителей ожидается на первом в истории турнире абсолютного бойцовского чемпионата, который проходит в спорткомплекса «Олимпийский». Как передает ТАСС, изначально планировалось продать всего 15 тысяч билетов, однако из-за интереса к турниру, число билетов было увеличено почти на половину. Ожидается, что главным поединком вечера станет бой между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом.