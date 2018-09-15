Россия согласилась с упрощенными условиями восстановления РУСАДА в международном антидопинговом агентстве

В частности, России предлагается признать, что отдельные сотрудники Московской антидопинговой лаборатории, не связанные с государственным заговором, принимали участие в незаконных манипуляциях с допинг-пробами. По сведениям Би-би-си, министр спорта России Павел Колобков отправил в ВАДА положительный ответ.