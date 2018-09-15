Россия согласилась с упрощенными условиями восстановления РУСАДА в международном антидопинговом агентстве
В частности, России предлагается признать, что отдельные сотрудники Московской антидопинговой лаборатории, не связанные с государственным заговором, принимали участие в незаконных манипуляциях с допинг-пробами. По сведениям Би-би-си, министр спорта России Павел Колобков отправил в ВАДА положительный ответ.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
born_to_rune 15 сентября 2018 | 18:02
Мазл тов!
klegg 15 сентября 2018 | 18:11
короче, колобок сдал всех
aleksandr39 15 сентября 2018 | 18:12
это обошлось российскому бюджету ,за счет пенсионеров ,в несколько миллиардов Евро .