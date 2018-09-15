Участника Pussy Riot и издания «Медиазона» Петра Верзилова уже сегодня отправят на лечение в Берлин...

Об этом сообщила «Медузе» еще одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина. До 14 сентября Верзилов находился в реанимации без сознания. Он попал в больницу вечером 11 сентября с симптомами сильного отравления, но официально диагноз объявлен не был. Источники Интерфакса утверждают, что у Верзилова было предынсультное состояние.