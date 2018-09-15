Участника Pussy Riot и издания «Медиазона» Петра Верзилова уже сегодня отправят на лечение в Берлин
Об этом сообщила «Медузе» еще одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина. До 14 сентября Верзилов находился в реанимации без сознания. Он попал в больницу вечером 11 сентября с симптомами сильного отравления, но официально диагноз объявлен не был. Источники Интерфакса утверждают, что у Верзилова было предынсультное состояние.
Комментарии8
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nina51 15 сентября 2018 | 17:36
и там скажут, что его отравил Петров и Васечкин )))
ser_gey_love_roff 15 сентября 2018 | 17:48
nina51: Самый лучший отравитель в Россит - Петров-Водкин, человек остается жив, но с высушенными мозгами, идеальный электорат.
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 17:54
Участника Pussy Riot и издания «Медиазона» Петра Верзилова уже сегодня отправят на лечение в Берлин...
— Как вы изменились! — сказал Петя Верзилов невольно. Старуха бросилась ему на шею.
— Спасибо, — сказала Надежда Толоконникова, — я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я не любопытна.
— Но я вовсе не приехал из Парижа, — растерянно сказал Верзилов.
— Мы с коллегой прибыли из Берлина, — поправил Аркаша Наебабченко, нажимая на локоть Пери-петушка, — но об этом не рекомендуется говорить.
roman_i_olga 15 сентября 2018 | 18:02
rpmcmurphy: хз знает кому верить. но не русофобам
banyi4 15 сентября 2018 | 17:48
Мурза вроде там же реабилитировался )) Намолинное место для наркошь ))
dwon 15 сентября 2018 | 17:51
Куда потерялась Толокно? мы помним тот знаменитый половой акт на выставке. Теперь ее замещает Никульшина. А та где?
banyi4 15 сентября 2018 | 18:08
dwon: Там же где и Машка Гайдар с Жанкой Немцовой ))
mikescholar 15 сентября 2018 | 18:14
Лучше в Амстердам.