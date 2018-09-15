Сборная России по теннису в рамках Кубка Девиса завершает сегодня матч против команды Белоруссии

Пока наши в Москве уступают сопернику со счетом 1-2.

Еще каких то два года назад сборная России после пятилетнего перерыва вернулась таки в мировую группу Кубка Дэвиса. Но неудачная игра наших теннисистов вернула все на круги своя. Теперь подопечные Шамиля Тарпищева – в шаге от того, чтобы оказаться уже в третьей по силе лиге главного командного теннисного турнира.

Именно туда отправится проигравший в раунде плей-аут. В пятницу в одиночных поединках соперник обменялись победами. А сегодня в паре Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли белорусам Максиму Мирному и Андрею Василевскому. В эти минуты Хачанов пытается сравнять счет. Карен выиграл первую партию у Ильи Ивашко. И лидирует во второй.

В заключительном матче, который может оказаться решающим, Даниил Медведев сыграет с Егором Герасимовым.