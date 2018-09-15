ВАДА предложила Минспорта России упрощенные условия восстановления статуса Российского антидопингового агентства

В письме за подписью президента всемирного антидопингового агентства Крейга Риди и гендиректора организации Оливье Ниггли. России предлагает еще раз в письменном виде признать доклад комиссии МОК с формулировкой о том, «что некоторые сотрудники российского ведомства, не связанные с государственным заговором, участвовали в махинациях с допинг-пробами». Также ВАДА предложила обеспечить доступ не ко всем допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории, а только тем, которые вызывают подозрение у международной организации. По сведениям Би-би-си, министр спорта России Павел Колобков согласился с данными условиями и направил в ВАДА соответствующее письмо. Каким будет практический итог переписки ВАДА с РУСАДА, судить пока рано. Еще в апреле директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус утверждал, что восстановление отношений с ВАДА будет длительным и тяжелым. В пятницу комитет по соответствию ВАДА рекомендовал восстановить членство РУСАДА. Исполком ВАДА рассмотрит эти рекомендации 20 сентября и вынесет решение о статусе российского агентства.