В Чикаго участники Pussy Riot провели акцию в поддержку Петра Верзилова

На фестивале Riot они растянули баннер со словами солидарности с госпитализированным участником группы и издателем «Медиазоны», сообщает Твиттер Pussy Riot.

Активисты произнесли речь и растянули баннер, на котором написано: «Мы накажем тех, кто отравил Петра Верзилова». Фото выступления и текст своего послания Pussy Riot опубликовали в твиттере. Он гласит: «Мы должны остановить отравления и убийства людей, чья вина заключается лишь в честности, страсти к правде и справедливости». Активисты обращают внимание на то, что Верзилов «ответственен за блестящую кампанию в поддержку Pussy Riot». Петр Верзилов попал в реанимацию 11 сентября. По словам участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной, у него постепенно стало пропадать зрение, речь и моторика, а позже он впал в бессознательное состояние. По словам близких, родственники рассказали, что врачи заподозрили у него отравление лекарствами. Накануне Верзилов пришел в сознание. Одной из последних ярких и успешных акций Pussy Riot с участием Верзилова стало выступление за освобождение политзаключенных и прекращение уголовных дел за репосты.

Акцию «Милиционер вступает в игру» Pussy Riot провели во время финального матча Чемпионата мира по футболу.