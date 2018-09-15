В Чикаго участники Pussy Riot провели акцию в поддержку Петра Верзилова
На фестивале Riot они растянули баннер со словами солидарности с госпитализированным участником группы и издателем «Медиазоны», сообщает Твиттер Pussy Riot.
Активисты произнесли речь и растянули баннер, на котором написано: «Мы накажем тех, кто отравил Петра Верзилова». Фото выступления и текст своего послания Pussy Riot опубликовали в твиттере. Он гласит: «Мы должны остановить отравления и убийства людей, чья вина заключается лишь в честности, страсти к правде и справедливости». Активисты обращают внимание на то, что Верзилов «ответственен за блестящую кампанию в поддержку Pussy Riot». Петр Верзилов попал в реанимацию 11 сентября. По словам участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной, у него постепенно стало пропадать зрение, речь и моторика, а позже он впал в бессознательное состояние. По словам близких, родственники рассказали, что врачи заподозрили у него отравление лекарствами. Накануне Верзилов пришел в сознание. Одной из последних ярких и успешных акций Pussy Riot с участием Верзилова стало выступление за освобождение политзаключенных и прекращение уголовных дел за репосты.
Акцию «Милиционер вступает в игру» Pussy Riot провели во время финального матча Чемпионата мира по футболу.
Комментарии8
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abuvgrobu 15 сентября 2018 | 17:07
Активисты произнесли речь и растянули баннер, на котором написано: «Мы накажем тех, кто отравил Петра Верзилова».
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Голыми сраками возмущённо вертели ?..
tanyaya 15 сентября 2018 | 17:14
abuvgrobu: Это всё, что пришло в вашу голову, полную воспалённых фантазий на эти темы?
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 17:20
Активисты произнесли речь и растянули баннер, на котором написано: «Мы накажем тех, кто отравил Петра Верзилова»...
Знаю, будете расстреливать русскую интеллигенцию, учителей, профессуру, а священников РПЦ - будете живьём закапывать в землю.
echomazy___etnopamoyka 15 сентября 2018 | 17:18
Жалко, что сдохла жаба Лера. Ведь она могла бы стать полноправной Пуськой и засунув курицу себе в дырку, лишить себя девственности.
cromwel 15 сентября 2018 | 17:25
О, поближе к спонсорам подобрались. Интересно, на какие бабки эти шлюхи путешествуют?
monik_7 15 сентября 2018 | 17:49
Когда это они провели акцию? Вчера рабочий день был, а сегдня у нас в Чикаго суббота, 9.48 утра. В даунтауне никого, пусто.
nersesov 15 сентября 2018 | 18:15
Лучше бы в нью йоркском Метрополитэн провели акцию наподобие той, что была в биологическом музее
cromwel 15 сентября 2018 | 18:16
Представляю себе, если акция и была, как на них в Чикаго смотрели люди. Решили наверно что это шизофреники из больницы сбежали.