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17:01, 15 сентября 2018

В Чикаго участники Pussy Riot провели акцию в поддержку Петра Верзилова

На фестивале Riot они растянули баннер со словами солидарности с госпитализированным участником группы и издателем «Медиазоны», сообщает Твиттер Pussy Riot.
Активисты произнесли речь и растянули баннер, на котором написано: «Мы накажем тех, кто отравил Петра Верзилова». Фото выступления и текст своего послания Pussy Riot опубликовали в твиттере. Он гласит: «Мы должны остановить отравления и убийства людей, чья вина заключается лишь в честности, страсти к правде и справедливости». Активисты обращают внимание на то, что Верзилов «ответственен за блестящую кампанию в поддержку Pussy Riot». Петр Верзилов попал в реанимацию 11 сентября. По словам участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной, у него постепенно стало пропадать зрение, речь и моторика, а позже он впал в бессознательное состояние. По словам близких, родственники рассказали, что врачи заподозрили у него отравление лекарствами. Накануне Верзилов пришел в сознание. Одной из последних ярких и успешных акций Pussy Riot с участием Верзилова стало выступление за освобождение политзаключенных и прекращение уголовных дел за репосты.

Акцию «Милиционер вступает в игру» Pussy Riot провели во время финального матча Чемпионата мира по футболу.

Комментарии

8

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abuvgrobu 15 сентября 2018 | 17:07

Активисты произнесли речь и растянули баннер, на котором написано: «Мы накажем тех, кто отравил Петра Верзилова».
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Голыми сраками возмущённо вертели ?..

tanyaya 15 сентября 2018 | 17:14

abuvgrobu: Это всё, что пришло в вашу голову, полную воспалённых фантазий на эти темы?

rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 17:20

Активисты произнесли речь и растянули баннер, на котором написано: «Мы накажем тех, кто отравил Петра Верзилова»...

Знаю, будете расстреливать русскую интеллигенцию, учителей, профессуру, а священников РПЦ - будете живьём закапывать в землю.

echomazy___etnopamoyka 15 сентября 2018 | 17:18

Жалко, что сдохла жаба Лера. Ведь она могла бы стать полноправной Пуськой и засунув курицу себе в дырку, лишить себя девственности.

cromwel 15 сентября 2018 | 17:25

О, поближе к спонсорам подобрались. Интересно, на какие бабки эти шлюхи путешествуют?

monik_7 15 сентября 2018 | 17:49

Когда это они провели акцию? Вчера рабочий день был, а сегдня у нас в Чикаго суббота, 9.48 утра. В даунтауне никого, пусто.

nersesov 15 сентября 2018 | 18:15

Лучше бы в нью йоркском Метрополитэн провели акцию наподобие той, что была в биологическом музее

cromwel 15 сентября 2018 | 18:16

Представляю себе, если акция и была, как на них в Чикаго смотрели люди. Решили наверно что это шизофреники из больницы сбежали.

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