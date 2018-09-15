Участника Pussy Riot и издания «Медиазона» Петра Верзилова уже сегодня отправят на лечение в Берлин

Как сообщила «Медузе» еще одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина, перевезти Верзилова за границу предложил друг его отца, врач, работающий в одной из берлинских клиник. Сопровождать Верзилова в Берлин будут его мать Елена Верзилова и сама Никульшина. Ранее Никульшина сообщала, что состояние Верзилова улучшилось, но у него остаются бред и галлюцинации. До 14 сентября он находился в реанимации без сознания. Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября с симптомами сильного отравления, но официально диагноз объявлен не был.

Источники Интерфакса утверждают, что это не отравление, а предынсультное состояние.