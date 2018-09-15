Участника Pussy Riot и издания «Медиазона» Петра Верзилова уже сегодня отправят на лечение в Берлин
Как сообщила «Медузе» еще одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина, перевезти Верзилова за границу предложил друг его отца, врач, работающий в одной из берлинских клиник. Сопровождать Верзилова в Берлин будут его мать Елена Верзилова и сама Никульшина. Ранее Никульшина сообщала, что состояние Верзилова улучшилось, но у него остаются бред и галлюцинации. До 14 сентября он находился в реанимации без сознания. Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября с симптомами сильного отравления, но официально диагноз объявлен не был.
Источники Интерфакса утверждают, что это не отравление, а предынсультное состояние.
Комментарии14
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tanyaya 15 сентября 2018 | 17:10
У российской власти такая репутация, что первой в голову приходит мысль об очередной попытке убийства.
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 17:14
Никульшина сообщала, что состояние Верзилова улучшилось, но у него остаются бред и галлюцинации...
Это можно наблюдать у всего жидобандеровского отребья.
osinizatorecha 15 сентября 2018 | 17:20
tanyaya: В голову тебе может приходить разное. Как и бабке данке. Не обязательно делиться. Насколько вы тупые тролли.. Не знаю Украина? Страны Прибалтики? Может доморощенные... Но тупы это факт.
echomazy___etnopamoyka 15 сентября 2018 | 17:30
"Друг его отца"- один из тех кто пердолит верзиловскую попу? Ну и пускай уезжает. Зачем российской земле удобрение в виде токсичной верзиловской тушки?
cromwel 15 сентября 2018 | 17:17
А за какие шиши этот крендель в германию едет? За гранты? Или спонсоры сразу подсуетились? Или за бабками едет?
idruker 15 сентября 2018 | 17:24
cromwel: Уже точно не за счет россисйкого бюджета, следовательно не за твои деньги, тогда какое собственно твое дело?
j_partizan 15 сентября 2018 | 17:18
Спонсоры засуетились.
cromwel 15 сентября 2018 | 17:20
Да, забыл. На границе пусть курицу из жопы вынет. А то контробанду припишут.
anemon 15 сентября 2018 | 17:23
cromwel: Ну, вся бригадка-ух, во главе с причокнутым патриком. И чего это вы к Верзилову прицепились?
rpmcmurphy 15 сентября 2018 | 17:29
anemon:
Потому что он смешной педераст. Прикалываться над ним легко и весело.
echomazy___etnopamoyka 15 сентября 2018 | 17:31
anemon: Лохудра, ты рот уже помыла?
anji70 15 сентября 2018 | 17:54
cromwel: Если ещё что то вспомнишь, пиши.
jblack2 15 сентября 2018 | 17:24
В Канаду его надо на родину...
krysodav3 15 сентября 2018 | 17:39
Хочется пожелать парню быстрого выздоровленя! А что касается тут пригоженских троллей. то это злобные, человекообразны существа с моралью садиста! Жизнь все расставит! И прлетит вам обязятельно.