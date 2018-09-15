Главным режиссёром театра имени Вахтангова станет Юрий Бутусов
Об этом на сборе труппы сообщил худрук театра Римас Туминас. По его словам, Бутусов будет работать над постановкой «Дон Кихота» Мигеля Сервантеса. В марте сообщалось, что Бутусов ушёл с должности худрука театра имени Ленсовета.
Комментарии2
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abuvgrobu 15 сентября 2018 | 16:47
Правда ?! Ну теперь-то я спокоен и не буду больше в тревоге вертеться по ночам, волнуясь о том, что Юрий Бутусов ушел с должности худрука театра имени Ленсовета. ..
sasass 15 сентября 2018 | 17:01
Были великие имена когда-то, теперь к этим именам пришиваются совсем посредственные имена...