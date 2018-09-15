Главным режиссёром театра имени Вахтангова станет Юрий Бутусов

Об этом на сборе труппы сообщил худрук театра Римас Туминас. По его словам, Бутусов будет работать над постановкой «Дон Кихота» Мигеля Сервантеса. В марте сообщалось, что Бутусов ушёл с должности худрука театра имени Ленсовета.