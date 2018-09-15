Американский сайт путешествий TripAdvisor временно закрыл комментарии к собору в Солсбери
Как говорится на сайте, многие отзывы не основаны на личном опыте и подогреты недавним интервью Александра Петрова и Руслана Боширова в связи с отравлением Скрипалей.
Комментарии2
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jblack2 15 сентября 2018 | 16:44
Пора запускать новый туристический пешеходный маршрут в Солзбери благодаря нашим распиаренным путешественникам: тут они смотрели монетки, тут делали селфи, а здесь пили кофе и покупали обувь...
vilingrad 15 сентября 2018 | 17:00
jblack2: А эти двери мазали новичком... а вот те ручки- говном: Шапокляк и Ванька-дурак наносят удар по Солсбери:)