Журналистам ABC News и Independent удалось дозвониться по телефону из документов ФМС на Александра Петрова

Как рассказывают они сами у себя в Твиттере, на другом конце провода ответили, что это номер Минобороны. После вопроса, работал ли Александр Петров в ведомстве, собеседник повесил трубку. Ранее «Новая газета» писала, что номер относится к Хорошевскому району Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ. Россияне, известные как Александр Петров и Руслан Боширов и обвиняемые Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, отрицают свою причастность к ГРУ и утверждают, что занимаются бизнесом и ездили в Великобританию как туристы.