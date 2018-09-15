Журналистам ABC News и Independent удалось дозвониться по телефону из документов ФМС на Александра Петрова
Как рассказывают они сами у себя в Твиттере, на другом конце провода ответили, что это номер Минобороны. После вопроса, работал ли Александр Петров в ведомстве, собеседник повесил трубку. Ранее «Новая газета» писала, что номер относится к Хорошевскому району Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ. Россияне, известные как Александр Петров и Руслан Боширов и обвиняемые Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, отрицают свою причастность к ГРУ и утверждают, что занимаются бизнесом и ездили в Великобританию как туристы.
Комментарии49
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rifles 15 сентября 2018 | 16:38
Все тайное становится явным.
vvietham 15 сентября 2018 | 16:43
нафотошопили телефон из справочника МО РФ и что?
Это фейк разоблачается на РАЗ...
Смотрите, "опубликовали справку из ФМС" о которой они пишут:
Если посмотреть на данные Александра Петрова в базе ФМС, то создается впечатление, что он "родился" в 2009 году. То есть, по паспорту он родился 13 июля 1979 в городе Котлас, но на деле никаких следов присутствия в этом мире у до 2009 года, когда ему был выдан этот паспорт, нет.
т.е. они утверждают, что в справке ФМС ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛОЖНЫЕ ДАННЫЕ ПЕТРОВА, Т.Е. ЛЕГЕНДА грушника
ЁЁЁЁ
А на кой "Х" эту легенду тогда секретить?
Ну подумайте сами. Списки сотрудников ГРУ самые секретные списки в государстве, а тут на какой-то справке ФМС стоит "Сов.Секретно", т.е. любой сотрудник ФМС может получить к ней доступ, или любой мало мальский квалифицированный хакер, заразив вирусом компьютер ФМС, коих в РФ наверно несколько тысяч, сможет получить к ней доступ хоть из Ми6, хоть из ЦРУ.
Ну разве не смешно?
Ясен пень, что в таких легкодоступных Базах Данных,как ФМС грушники будут ничем не отличаться от любого гражданина РФ, иначе МИ6 или ЦРУ будет достаточно завербовать одного сотрудника ФМС и вычислить всех российских шпионов.
vilingrad 15 сентября 2018 | 17:02
vvietham: Британцы были уверены, что русские шпионы безжалостны, хитры, смелы и неотразимы.
"Не верьте"- ответил Вова Наполшестого- "Полные идиоты"
vvietham 15 сентября 2018 | 17:16
vilingrad: "Не верьте"- ответил Вова Наполшестого- "Полные идиоты"
хе-хе
А почитать бывшего агента Ми-6 Ричарда Томлинсона?
который поссорился с Ми-6 и написал книгу "Большой провал. Раскрытые секреты британской разведки MI-6"
за разведки считает только Ми6, ЦРУ и экс-КГБ, все остальные или любители, или слишком малы, как моссад
Вкупе с американским ЦРУ и недавно преобразованной разведслужбой России
МИ-6 обладает одной из немногих поистине глобальных разведсетей
Для разведки в России по-прежнему приходилось делать больше усилий, чем в любой другой стране
Р5, в свое время работавший в московской резидентуре, объяснил, что
такому новичку в разведке, каким был я, не стоило даже пытаться применять
методы обнаружения слежки в российской столице. "Их служба наружного
наблюдения действительно работает очень хорошо, - говорил он. - Даже
разведчикам с большим опытом обнаружения "хвостов" в Москве приходится
тяжело. Обычно требуется месяцев шесть, чтобы вновь прибывший наш сотрудник
научился четко их вычислять. Тебе нет смысла даже пробовать".
ну и т.д. и т.п.
tverboul 15 сентября 2018 | 17:28
vvietham:
Будет врать-то. На другой ноте - что-то вы уж больно осведомлены в этих делах - это раз. И два - что-то уж больно активно вы за них распинаетесь.И ведь не только здесь, но на всех чатах, обсуждающих "туристов". Какой-то подозрительный энтузиазм и не менее подозрительная осведомленность. Э? Вы агент ГРУ? Или ГУ Генштаба МО РФ?
tiridas 15 сентября 2018 | 17:54
tverboul: Если просмотреть ваши комментарии, с подобным подходом к анализу, можно сделать вывод - tverboul - сотрудник конторы Маккейна. )))))
tverboul 15 сентября 2018 | 18:02
tiridas:
"Koнторы Маккейна"? Если просмотреть ваши комментарии, с подобным подходом к анализу, можно сделать вывод - tiridas просто дурак. К каковому выводу я и пришел.
eniro 15 сентября 2018 | 17:41
vvietham: "Было,было,было но прошло..."- кажется так пела Софушка в 1987г. Что же касается разведок Израиля... Вы серьезно? Моссад силен отнюдь не количеством сотрудников управления. Да он и не один там... Прочитайте еще хоть пару книжек. Трудно делать выводы по надерганному из инета...
kgdp 15 сентября 2018 | 17:07
vvietham: Так это же не настоящее имя, а залегендированное. Таких, небось, десятки тысяч. И как их всех проверить?
jetoma 15 сентября 2018 | 17:12
vvietham: твой дебильный фотошоп разоблачается на РАЗ. Если бы власти захотели подтвердить ту херню, которую ты пишешь, они бы давно представили миру всю реальную жизнь тракториста Петрова до 2009 года, начиная со свидетельства о рождении (советского, оригинального).
romka4488 15 сентября 2018 | 18:07
rifles: да что тебе хомяку может быть ясно то?
shmuel63 15 сентября 2018 | 16:39
"Журналистам ABC News и Independent удалось дозвониться по телефону" - ну, не только же Вовану с Лексусом везет.
polsan 15 сентября 2018 | 16:54
shmuel63: правда, меня смущает, что им ответили в 4 часа ночи и не послали ))) и что такие секреты так просто лежат в сети )) )
shmuel63 15 сентября 2018 | 18:01
polsan: После вероломного нападения фашистской Германии 4 часа утра - это самое горячее время в МО . Второй раз застать врасплох не получится.
osj99 15 сентября 2018 | 16:39
По оставленному Штирлецем в анкете номеру ответили по русски "приёмная нквд"...Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу...
arye_11 15 сентября 2018 | 16:39
Понятно, что в сегодняшней России все через пень-колоду, но я все же не думал, что настолько плохо.
Даже этого, прямых контактов МО в личных делах этих горе-ликвидаторов не подчистили.
alexeenkoaleksy 15 сентября 2018 | 16:44
arye_11: Шёл пятый год твоего воя что у нас в России всё плохо. Может и подохнешь под эти фан-фары как мини Гитлер диванный.
arye_11 15 сентября 2018 | 16:46
alexeenkoaleksy:
Всего час назад вылез из савушкинской помойки, от навоза еще не просох, а уже потявкиваешь на авторитетного сайтовского аксакала.
Скромнее надо быть!!!
alexeenkoaleksy 15 сентября 2018 | 16:53
arye_11: Да куда скромнее. Я же не лезу на израильский сайт с критикой его правительства. А вы здесь бляди прописались из бывшего соц. лагеря со своими комплексами и фобиями. Тараканы. Комплекс ваш мне понятен. Просто наслаждаюсь вашей ущербностью.
arye_11 15 сентября 2018 | 16:58
alexeenkoaleksy:
А я, в свою очередь, наслаждаюсь твоей реакцией.
Головой об стену еще не бьешься?
А зря!!! Пора, пора... Созрел
З.Ы.
К вопросу о птичках.
Если ты говоришь, что я "пятый год вою, что все в России плохо"(хотя на самом деле уже десятый год), то давай к цифирькам.
5 лет назад доллар стоил 32 полнодеревянных, а нонче 68.
Ну и как, получшело тебе.
Желаю и дальше такой же лучшести.
alexeenkoaleksy 15 сентября 2018 | 17:05
arye_11: Так что тебе курс доллара к рублю? Ты вроде в Хайфе живёшь? Там что рубли? Я логики не понимаю? Ты проникся заботой?
shmuel63 15 сентября 2018 | 18:08
alexeenkoaleksy: Я попробую объяснить. Россия - злейший враг Израиля, якшающийся с Хезболлой, Хамасом и прочими, открыто желающими гибели Израиля. Поэтому ваши системные (и абсолютно рукотворные) проблемы, слипающиеся в неподъемный ком, меня радуют, не скрою.
vilingrad 15 сентября 2018 | 17:05
alexeenkoaleksy: же не лезу на израильский сайт с критикой его правительства. "
Ты уж определись- сермяжный русский сайт или "Йехо мацы". Ты же дома не какаешь в зависимости от ситуации- то в тарелку, то в дырку в полу. Хотя...
beliy_negr 15 сентября 2018 | 16:57
arye_11: Скромность - отсутствие второго счастья...
arye_11 15 сентября 2018 | 17:01
beliy_negr:
Ой, блин...
Еще один одноразовый червь навозный голосок подает.
Да вы, что, ввиду чрезвычайности положения всем выползком направлены трудится на эту ветку?
Или у вас выпускной экзамен?
beliy_negr 15 сентября 2018 | 17:52
arye_11: Это мне напомнило хорошего знакомого, у которого кругом одни преступники, потому что служит в полиции.
Воспользуйся собственным советом, будь проще и скромнее. И черви навозные тебе мерещится перестанут.
pna 15 сентября 2018 | 16:55
arye_11: Вы этой фигне верите? Чтобы секретные сотрудники писали в анкетах свои служебные номера? Да никогда не поверю... У меня родственник работает в одной из силовых секретных структур. У него есть личные номера, по которым он не имеет права общаться на работе. И наоборот, есть и служебные номера, которые он никогда, никому не дает. И ни в каких анкетах, естественно, не указывает. Для сотрудников его статуса это как дважды два. И телефон он этот хранит как зеницу ока. Как свое служебное удостоверение. Все родственники его знают под его фамилией и знают в общих чертах, где он работает. Но чем занимается никто не знает. С ним уже разговаривать невозможно. Его каждый год проверяют на полиграфе и не дай бог если полиграф покажет, что он кому-нибудь хотя бы полуслова сказал о своих служебных делах.
kgdp 15 сентября 2018 | 17:09
pna: Так это же не его служебный телефон, а телефон отдела кадров. Чтобы МВД (ФМС) могло позвонить через свой коммутатор и проверить, что-как. А скорее всего, ОК анкету и оформлял, указав телефон для связи.
arye_11 15 сентября 2018 | 17:11
pna:
Я не знаю за детали дела.
Я не посвящен в частности.
Я не допущен к секретам.
Но...
Но я вижу конечный результат, и он таков:
1. Полностью проваленное задание.
2. Имидж России упал ниже плинтуса.
3. Колоссальные ущербы по всем направлениям. в том числе и экономические.
4. Беспомощные попытки власти натянуть на унылую морду веселую улыбку и объяснить необъяснимое...
И т.д. и т.п.
И если все это гнилище крутится на самых-самых верхах. то почему бы не поверить , что ровно также все прогнило на уровне рядовых исполнителей
jetoma 15 сентября 2018 | 17:22
pna: Вы перепутали жопу с апельсином. При чем тут личные секретные номера агентов, киллеров и прочих работников секретных структур? Речь идет о телефоне возможного отдела кадров. Он нигде не секретится, не сдается под подпись и не хранится как зеница ока. Обычный внешний телефон (наверняка прослушиваемый). Все закрытые телефоны - в рамках собственного коммутатора.
koshkaedu 15 сентября 2018 | 17:32
pna: //У меня родственник работает в одной из силовых секретных структур. //
Всё правильно. Но откуда тогда эти двое недоумка знают служебный телефон Марго Симоньян ?
polsan 15 сентября 2018 | 17:01
arye_11: слушайте, даже мне не верится что так просто могут лежать такие доки в сети )))
vilingrad 15 сентября 2018 | 17:08
polsan: даже мне не верится "
Да. А паровозик и другие игрушки у тебя уже отобрали? В Снегурочку не веришь? Уже взрослый. Скоро тети тебе расскажут, почему ты такой лох:)
polsan 15 сентября 2018 | 17:18
vilingrad: слушай я же не тебе писал иди отдохни умник ))
ты уже устал, тебе после психушки долго напрягать мозг нельзя ))
vryboj 15 сентября 2018 | 17:09
arye_11: irinakingsize1: arye_11: А что если это вообще актеры на подставе и вовсе не российские ? Или у них свои дела о которых они говорить не могут ?
nersesov 15 сентября 2018 | 17:14
arye_11: вас Россия вообще не должна волновать, за израэль переживайте
arye_11 15 сентября 2018 | 17:18
nersesov:
А, товарищ Нерсесян.
Лубыш Маргарыта Сымонян?
Ну, лубы далше и глубшэ.
nersesov 15 сентября 2018 | 17:19
arye_11: муромой, брысь
milenacotliar 15 сентября 2018 | 16:40
Это то, до чего страну довело немецко-фашистское предприятие Газпром. Пышущее ненавистью ко всему здесь. И в первую очередь к таким как Вы, Алексей Алексеевич.
mozhem_povtorit 15 сентября 2018 | 16:54
milenacotliar: Алексей Алексеич и его радиостанция работают пугало-оппозиционерами у Ладим Ладимыча.
irinakingsize1 15 сентября 2018 | 16:42
Расследованием невероятных похождений двух готов со шпилями занимаются всем миром, даже пожирательница бобров. но только не СК,ФСБ,ГРУ и на худой шпиль Золотов. А им некогда-они детишек отлавливают. А на санкции и окончательную потерю лица России накакать, так выходит?
vryboj 15 сентября 2018 | 17:12
irinakingsize1: Ну вот Про Скрипалей теперь можно и не вспоминать
vryboj 15 сентября 2018 | 16:57
Эти "отравители " могут врать что угодно но трудно поверить что ГРУ несмотря на все передряги могли действовать так непрофессионально
idruker 15 сентября 2018 | 17:32
vryboj: это слишком плохая отмазка. Тебе кажется невероятным, чтобы ГРУ действовало так непрофессионально? Мне тоже. Но факты это не отменяет: действовали непрофессионально - раз, связи с военной разведкой уж очень убедительны - два
aleks_3310 15 сентября 2018 | 17:56
vryboj: А ни какая ваша вера, ни кому из тех кто занимается сбором доказательств, вовсе не нужна. Они ищут истину прежде всего для себя, что бы предотвратить подобное в будущем.
А мы теперь, после такого, можем круглосуточно на весь мир верещать - "это не мы, а вы докажите". У них нет потребности что то доказывать нам. Они убедились, всё, хоть обверещись теперь.
Не понимаю такое поведение в Англии и такую позицию наших властей. Совсем из ума выжили!
labroff 15 сентября 2018 | 17:29
Какой конфуз. Надо срочно (до нового года) сообщить о том, что в день того самого злополучного дозвона иностранными журналистами в России произошел сбой. Многие абоненты стационарной и сотовой связи жаловались на то, что не могли дозвониться до своих знакомых и близких и попадали либо в Министерство обороны, либо в Министерство культуры. А потом в прямом эфире Кисилев должен позвонить по этому номеру и ему должна ответить жена Петрова.
onlyya 15 сентября 2018 | 18:24
labroff:
-Алло, это прачечная?
-Херачечная! Это Министерство Культуры!
tiridas 15 сентября 2018 | 17:56
На опубликованных материалах от Insider скан пустой (!!!) оборотной (!!!) стороны бланка формы NIII "Инструкции о применении...", похоже сильно устаревшего. Что-то дописано от руки печатными буквами и штамп с, якобы, номером телефона (сколько лет этому номеру?). Больше ничего, кроме комментариев авторов. Чего обсуждать?
ai65_qi60 15 сентября 2018 | 18:21
По моему обсуждать причастны эти двое к убийству или нет и как причастны, не интересно. Понятно что причастны. А вот как Англия разрешит данный вопрос - очень и очень интересно. Кончится говорильной и Путин победит или предпримут какие то действенные меры. Вплоть до дипломатического разрыва и так далее.