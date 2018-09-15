Минздрав Крыма не зафиксировал отравлений среди жителей Армянска после выброса химвеществ в  конце августа

об этом сообщает пресс-служба министерства. Между тем, жители города, как отмечает ТАСС, продолжают жаловаться на свое здоровье без симптоматических проявлений, в основном, это различные формы аллергии. Власти Крыма возлагают ответственность за выброс на местный завод «Крымский титан». Работа предприятия остановлена. В городе был объявлен режим ЧП, школьникам продлили летние каникулы.