Минздрав Крыма не зафиксировал отравлений среди жителей Армянска после выброса химвеществ в конце августа
об этом сообщает пресс-служба министерства. Между тем, жители города, как отмечает ТАСС, продолжают жаловаться на свое здоровье без симптоматических проявлений, в основном, это различные формы аллергии. Власти Крыма возлагают ответственность за выброс на местный завод «Крымский титан». Работа предприятия остановлена. В городе был объявлен режим ЧП, школьникам продлили летние каникулы.
Комментарии19
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snagging 15 сентября 2018 | 16:36
Да, они могут сказать, что это даже полезно для здоровья.
sagen 15 сентября 2018 | 16:40
snagging: Так оно и есть полезно. Подготовка к главному событию региона, к камням с неба идет по плану. Земля, вода, воздух.. камни потом будут.
kottigr1 15 сентября 2018 | 16:41
snagging: Нужно в Армянске срочно открывать новый курорт и грязелечебницы для всех россиян.. Если там так здоровье прет.
osj99 15 сентября 2018 | 16:42
kottigr1: бесплатные серные ванны... Что им ещё не хватает, этим крымчанам?
kottigr1 15 сентября 2018 | 16:46
osj99: Эх, там бы еще рентгентерапию Путину устроить, в результате каких нибудь военных учений на пару десятков килотонн... Вообще станет не только общесоюзной здравницей, но и кузницей..
otecigor 15 сентября 2018 | 17:01
kottigr1: Так говорят, кастрация повышает рождаемость в РФ
oleg_kievlyanin 15 сентября 2018 | 16:40
Это как санкции, чем они сильнее, тем крепче страна, в данном случае, чем ядовитее выбросы, тем крепче здоровье.
pipan 15 сентября 2018 | 16:47
oleg_kievlyanin: Был я в Крыму ,сам живу в Питере жена Харьковчанка .Родственники что на укрогабоне что в Крыму .И при хохлах там был и при маскалях . Там живут хохлы ! Не будут они ни когда Русскими , по этому травить и топить местных в море ,это к сожалению единственно правильное решение ,Крым надо очистить ! Ну а потом приеду туда жить Я , климат у нас в Питере
rihard 15 сентября 2018 | 16:57
pipan: Вероятно Питер надо уже очищать от мудаков подобным вам.На освоение Дальнего востока.
poluputing 15 сентября 2018 | 16:58
pipan: жену утопите когда в Крым приедете или сегодня в ванной. И ублюдков своих не забудьте утопить, потому как с таким папашей явные дебилы
beliy_negr 15 сентября 2018 | 17:04
pipan: Тебя уже никакой климат не излечит, больной ублюдок.
ihor_syvoryj 15 сентября 2018 | 16:41
90-е...
Братки на "Бумере" со всей дури врезаются в телегу. Лошадь в одну сторону, телега с дедом - в другую.
Лошадь упала, сломала шею и бьётся в агонии. Вышли братки, достали пистолет и пристрелили лошадь.
Подходят к деду и спрашивают:"Как ты там, дед?"
- Ой, внучкИ, не поверите, чувствую себя после аварии гораздо лучше!
xuato 15 сентября 2018 | 16:53
Им стало намного лучше после дозы кислотных испарений,. примерно так звучали бы из глоток минздравовских попок СССР сообщения о катастрофе на ЧАЭС. Мол малые дозы радиации не только не вредные, но и полезные для здоровья. Воняет уж очень сильно в той гавани, куда Крым пристроили оккупанты.
chubuk 15 сентября 2018 | 17:12
xuato: Да именно так и звучали: по ТВ были репортажи о благоприятном воздействии радиации на мужскую силу и здоровье. Дородные, улыбчивые бабы говорили о возросшей выносливости своих мужиков.
kalimator 15 сентября 2018 | 17:01
больному стало легче. он перестал дышать.
gregor 15 сентября 2018 | 17:02
Мин здрав Крыма не зафиксировал отравлений среди жителей Армянска после выброса химвеществ в конце августа
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В своё время Мин здрав СССра ,не зафиксировала никакой опасности , после аварии в Чернобыле . Травитесь на здоровье граждане Крыма ,это не вредно .
Надеюсь все детки руководства давно в Лондоне .
ed10075 15 сентября 2018 | 17:11
Ложь, - вот главная скрепа этого режима.
peresvet73 15 сентября 2018 | 17:12
Не докажите! - С приветом! Ваш, Вова Путин!
riots 15 сентября 2018 | 17:31
Ну, на нет и суда нет.